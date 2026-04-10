Erofest 2026 je tu: vstupenky, program a hvězdy pražského veletrhu

Tereza Hrabinová
  9:07
Erotický veletrh Erofest 2026 se vrací do Prahy a nabídne dvoudenní program plný show, přednášek i setkání se zahraničními hvězdami. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení, shibari show i diskuse o sexualitě a vztazích. Přinášíme přehled termínu, místa, programu i cen vstupenek.
Je to nahota, nebo není?

Penis. Je dost možné, že uprostřed vší nahoty osvědčili největší kuráž anebo...
I do mainstreamové erotiky se již před dlouhou dobou propašovalo svazování.
Tělo, těla. V hledáčku akce byl jasný objekt. Co si o tom asi myslela slečna...
Vesele, rozpustile. Festival bavil.
24 fotografií

Kdy a kde se koná Erofest 2026?

Mezinárodní erotický veletrh Erofest 2026 probíhá v pátek 10. a v sobotu 11. dubna v areálu PVA Expo Praha v Letňanech.

Vstupenky na Erofest 2026

Ceny vstupenek se liší podle typu vstupu i dne. Návštěvníci mohou vybírat mezi klasickým vstupem, místy k sezení u pódia nebo VIP balíčky.

Typ vstupenkyPlatnostCena
KlasickáPátek1300 Kč
KlasickáSobota1400 Kč
KlasickáDvoudenní2000 Kč
Sezení u pódiaPátek2300 Kč
Sezení u pódiaSobota3300 Kč
Sezení u pódiaDvoudenní5000 Kč
VIPJednodenní3500 Kč
VIPDvoudenní6000 Kč

Sezení u pódia je časově omezené do 22:00, vstupenka však zároveň zahrnuje standardní vstup do areálu.

Program Erofestu 2026

Program letošního ročníku nabídne kombinaci show, interaktivních zážitků i tematických stánků. Návštěvníci si budou moci prohlédnout novinky ze světa erotických pomůcek a spodního prádla či se zapojit do soutěží o ceny.

Součástí veletrhu jsou také odlehčené atrakce a doprovodný program, od tematického občerstvení přes stylizované fotokoutky až po komunitní prezentace různých subkultur. Nechybí ani přednášky a večerní afterparty s DJ’s.

Po živém sexu na pódiu lidé volali, říká pořadatelka erotického veletrhu

Na hlavním pódiu budou k vidění burlesky, vystoupení známých pornohereček a akrobatických tanečnic. Nebudou chybět zahraniční hosté, například striptéři z Velké Británie, kteří ukáží doslova vše. Pro milovníky BDSM budou na hlavní stagi k vidění shibari show.

Kdo vystoupí na Erotickém veletrhu 2026?

Největším tahákem letošního ročníku bude legenda světového pornoprůmyslu Rocco Siffredi. Mezi další potvrzené hosty patří například Little Caprice, Kelly Stafford nebo Marcello Bravo.

Vikingský sex, pornoherečky, přednášky. Co nabídne pražský erotický veletrh

Na pódiu se během dvou dnů představí také Dellai Twins, performerka Jarushka Ross, show Femmeplay, slovenští striptéři The Gentlemen nebo francouzská herečka Pussycat.

Ďábel mezi nohama. Pro Rocca Siffrediho bylo porno a sex i běsem

Součástí programu bude i fashion show návrhářek Nora Urban & Sheio, která nabídne pohled na aktuální trendy spodního prádla a erotické módy.

Přednášky na Erofestu 2026 – pátek
ČasPřednášejícíTéma
14:00–14:45Leona ŠímováPsychologie přitažlivosti a tajemství sex-appealu
15:00–15:45Lucie SlováčkováSexuální wellness jako nová forma beauty péče
16:00–16:45Lucie OšlejškováTrendy v estetice intimních partií
17:00–17:45Magdalena NulíčkováKrása a ženské tělo – největší mýty o ženském těle
18:00–19:00Panelová diskuze (moderuje B. Hlaváčková)Krása, tělo a svobodná volba: ženská sexualita bez studu (Lucie Slováčková, Leona Šímová, Magdalena Nulíčková)
Přednášky na Erofestu 2026 – sobota
ČasPřednášejícíTéma
12:00–12:45MUDr. Kamila ŽižkováNejvětší tabu u lékaře: norma, stud a sebehodnocení v ordinaci
13:00–13:45Klára KloudováDotek jako jazyk
14:00–14:45Panelová diskuze (moderuje B. Hlaváčková)Sex a krása: proč je smyslnost více než vzhled (Klára Kloudová, Lucie Slováčková, Zorya Blue)
15:00–15:45Julie Gaia PoupětováUmění erotické komunikace – jak mluvit o sexu bez studu
16:00–16:45MUDr. Marek BroulMužská intimita bez mýtů: anatomie, estetika a „trendy“ – co je medicína a co marketing
17:00–17:45Lucie SlováčkováBiohacking libida: co ovlivňuje touhu a jak ji nabudit?
18:00–18:45Panelová diskuze (moderuje B. Hlaváčková)Tělo, které mluví: krásné není dokonalé a nemusí být zdravé (MUDr. Kamila Žižková, MUDr. Marek Broul, Julie G. Poupětová)

Předchozí ročníky Erofestu

Jednou z pornohereček, které loni na festivalu nabízely podpisy, byla Little Caprice. Přiznala, že do Česka jezdí jen výjimečně, ale Erofest je pro ni srdeční záležitost. „Miluju kontakt s českými fanoušky, i proto, že mně říkají osobním jménem, Markéto,“ směje se. Ale dodává, že publikum má všude: „Kdekoli jsem na dovolené, vždycky mě někdo poznal, Thajsko, Nový Zéland…“

Pornoherečka Little Caprice, pánský striptýz. Ohlédněte se za Erofestem

Kromě pornografie, erotiky, konvenčnějšího sexu i okrajovějších libůstek veletrh nabídl i přednášku Luciana Kantora, ve které nahlédl na partnerské krize. „Krize je něco, co může vztah posunout. Je oddělením toho, co je nefunkční, od toho, co funguje, je to stavební kámen proto to, abychom se mohli posunout. Bez krize přichází v partnerském vztahu stereotyp. Kdyby nenastala, kdyby někdo neřekl, že má nové potřeby, vztah se zakonzervuje, stane se studeným, ledovým královstvím,“ popisoval.

Little Caprice na erotickém veletrhu Erofest (Praha, 28. března 2025)

Robert Rosenberg na erotickém veletrhu EROFESTU (8. 3. 2024)

V jednom z minulých ročníků vystoupila i porno-hvězdička Lady Dee.

Slečna Aniko: „Jak dlouho takhle budu svázaná? To záleží na Pánovi, jak on bude chtít.“

Nejčtenější

Necháš ji být. Vztah hvězd rozbil rasismus Hollywoodu. Skrze mafii

Showbyznys je miloval. Ona, múza mistra hororu, on, hvězda hudební zábavy....

Showbyznys je miloval. Ona, múza mistra hororu, on, hvězda hudební zábavy. Hollywood je zbožňoval – než se sblížili. Vztah bílé herečky Kim Novakové a černošského muzikanta Sammyho Davise vadil....

Ďábel mezi nohama. Pro Rocca Siffrediho bylo porno a sex i běsem

Mezi ženami. Rocco Siffredi nahlížel svůj život velmi sexuálně. Nejen při...

Rozkoš, bolest, porno, závislost, tisíce žen, rodina. Život Rocca Siffrediho je vrstevnatější, než by se od pornoherce čekalo. A především, vrstevnaté je i to, jak svůj život vnímá. I když se celý...

Speciální místo na penisu. Studie našla mužský bod G

Studie se zaměřila na pánský rozkrok.

Je doposud nejdetailnější studií neuroanatomie penisu. A přinesla výsledek, identifikovala na něm oblast, kterou označuje za centrum sexuálních vjemů. Za speciální místo sexuálních počitků. Místo,...

Stres a rakovina. Velká studie zjišťovala, zda spolu opravdu souvisejí

Stres, deprese, úzkost nejsou zdravé. Z rakoviny je však vinit nemůžeme.

Psychosociální faktory a rizika rozvoje rakoviny. Ono spojení létá nejen mediálním prostorem dlouho. A děsí. Prověřila ho rozsáhlá aktuální studie.

V Itálii nechali ženě týden zakrvácené tričko, říká záchranářka. Létá pro Čechy po světě

Premium
Zdravotnická záchranářka Tatiana Tatranská. Na její češtině ani nepoznáte,...

Na její češtině ani nepoznáte, že pochází ze Slovenska. Tatiana Tatranská si umí poradit i v krizových situacích, dokonce ji to baví. Jinak by stěží létala pro zraněné a nemocné Čechy do všech koutů...

Ďábel mezi nohama. Pro Rocca Siffrediho bylo porno a sex i běsem

Mezi ženami. Rocco Siffredi nahlížel svůj život velmi sexuálně. Nejen při...

Rozkoš, bolest, porno, závislost, tisíce žen, rodina. Život Rocca Siffrediho je vrstevnatější, než by se od pornoherce čekalo. A především, vrstevnaté je i to, jak svůj život vnímá. I když se celý...

10. dubna 2026

Nabádal k přemýšlení vlastní hlavou, tak ho zakázali. Descartes dál okouzloval vlivné

Premium
René Descartes (vpravo u stolu) na dvoře velké milovnice a mecenášky umění,...

Možná vás filozofie nezajímá, jméno René Descartes ale určitě znáte. Francouzský „otec moderního kritického myšlení“ se narodil před 430 lety. A než se pustil do filozofování, stihl se jako žoldák...

9. dubna 2026

Satanismus, hrozili se našeho obřadu v kostele katolíci, říká pár gayů

Naked Warm Up

Slíbili si věrnost a poděkovali bohu, že se našli. Oslavili lásku, vztah. S přáteli, rodinou. Pro hrstku internetových haterů tím však kostel, který jim nabídl náruč, znesvětili. Satanismus, hrůza,...

9. dubna 2026

Aby se dějiny neopakovaly, říká fotograf. Sbírá příběhy přeživších holokaustu

Premium
„Jako malý kluk jsem se ptal otce, proč má na zádech ty zvláštní fleky. ,To...

„Jako malý kluk jsem se ptal otce, proč má na zádech ty zvláštní fleky. ,To Mengele,‘ odpověděl mi a víc se o tom, co prožil, nechtěl bavit,“ vzpomíná fotograf Jindřich Buxbaum, autor publikace Až do...

8. dubna 2026

Speciální místo na penisu. Studie našla mužský bod G

Studie se zaměřila na pánský rozkrok.

Je doposud nejdetailnější studií neuroanatomie penisu. A přinesla výsledek, identifikovala na něm oblast, kterou označuje za centrum sexuálních vjemů. Za speciální místo sexuálních počitků. Místo,...

7. dubna 2026

Gang Pavoučí zdi. Mučili a trýznivě vraždili sousedy i blízké, cílili na obézní či gaye

Premium
Robert Joe Wagner (vlevo) a John Bunting. Dvě hlavní postavy vražedného gangu....

Na stěně nenápadného domu na předměstí Adelaide vznikala mapa smrti. Nesla fotografie a jména propletené do pavučiny, která ukazovala, kdo má zemřít. Vražedný gang cílil na své známé, sousedy,...

6. dubna 2026

Vrah se ještě skrývá v domě. Oběť ze slušné rodiny si vyhlédl podle prstenu

Premium
ilustrační snímek

Kolín je město, které trpělo za husitských válek i za války třicetileté, kdy bylo vydrancováno Švédy. V roce 1757 se u něj odehrála bitva, ve které se střetla rakouská a pruská vojska, a po pár...

5. dubna 2026

Necháš ji být. Vztah hvězd rozbil rasismus Hollywoodu. Skrze mafii

Showbyznys je miloval. Ona, múza mistra hororu, on, hvězda hudební zábavy....

Showbyznys je miloval. Ona, múza mistra hororu, on, hvězda hudební zábavy. Hollywood je zbožňoval – než se sblížili. Vztah bílé herečky Kim Novakové a černošského muzikanta Sammyho Davise vadil....

5. dubna 2026

Záhadná sovětská tankistka: hrdinka, která měla zemřít třikrát

Premium
Záhadná sovětská tankistka: hrdinka, která měla zemřít třikrát

Kdyby byla Američanka, Hollywood by o ní natočil film a Netflix seriál, u ní se však ani neví, jestli byla Ruska, Ukrajinka, nebo Běloruska. Ani kde padla a jak. Zůstala po ní jen tajemství.

4. dubna 2026

V Itálii nechali ženě týden zakrvácené tričko, říká záchranářka. Létá pro Čechy po světě

Premium
Zdravotnická záchranářka Tatiana Tatranská. Na její češtině ani nepoznáte,...

Na její češtině ani nepoznáte, že pochází ze Slovenska. Tatiana Tatranská si umí poradit i v krizových situacích, dokonce ji to baví. Jinak by stěží létala pro zraněné a nemocné Čechy do všech koutů...

3. dubna 2026

Stres a rakovina. Velká studie zjišťovala, zda spolu opravdu souvisejí

Stres, deprese, úzkost nejsou zdravé. Z rakoviny je však vinit nemůžeme.

Psychosociální faktory a rizika rozvoje rakoviny. Ono spojení létá nejen mediálním prostorem dlouho. A děsí. Prověřila ho rozsáhlá aktuální studie.

3. dubna 2026

