Kdy a kde se koná Erofest 2026?
Mezinárodní erotický veletrh Erofest 2026 probíhá v pátek 10. a v sobotu 11. dubna v areálu PVA Expo Praha v Letňanech.
Vstupenky na Erofest 2026
Ceny vstupenek se liší podle typu vstupu i dne. Návštěvníci mohou vybírat mezi klasickým vstupem, místy k sezení u pódia nebo VIP balíčky.
|Typ vstupenky
|Platnost
|Cena
|Klasická
|Pátek
|1300 Kč
|Klasická
|Sobota
|1400 Kč
|Klasická
|Dvoudenní
|2000 Kč
|Sezení u pódia
|Pátek
|2300 Kč
|Sezení u pódia
|Sobota
|3300 Kč
|Sezení u pódia
|Dvoudenní
|5000 Kč
|VIP
|Jednodenní
|3500 Kč
|VIP
|Dvoudenní
|6000 Kč
Sezení u pódia je časově omezené do 22:00, vstupenka však zároveň zahrnuje standardní vstup do areálu.
Program Erofestu 2026
Program letošního ročníku nabídne kombinaci show, interaktivních zážitků i tematických stánků. Návštěvníci si budou moci prohlédnout novinky ze světa erotických pomůcek a spodního prádla či se zapojit do soutěží o ceny.
Součástí veletrhu jsou také odlehčené atrakce a doprovodný program, od tematického občerstvení přes stylizované fotokoutky až po komunitní prezentace různých subkultur. Nechybí ani přednášky a večerní afterparty s DJ’s.
Na hlavním pódiu budou k vidění burlesky, vystoupení známých pornohereček a akrobatických tanečnic. Nebudou chybět zahraniční hosté, například striptéři z Velké Británie, kteří ukáží doslova vše. Pro milovníky BDSM budou na hlavní stagi k vidění shibari show.
Kdo vystoupí na Erotickém veletrhu 2026?
Největším tahákem letošního ročníku bude legenda světového pornoprůmyslu Rocco Siffredi. Mezi další potvrzené hosty patří například Little Caprice, Kelly Stafford nebo Marcello Bravo.
Na pódiu se během dvou dnů představí také Dellai Twins, performerka Jarushka Ross, show Femmeplay, slovenští striptéři The Gentlemen nebo francouzská herečka Pussycat.
Součástí programu bude i fashion show návrhářek Nora Urban & Sheio, která nabídne pohled na aktuální trendy spodního prádla a erotické módy.
|Čas
|Přednášející
|Téma
|14:00–14:45
|Leona Šímová
|Psychologie přitažlivosti a tajemství sex-appealu
|15:00–15:45
|Lucie Slováčková
|Sexuální wellness jako nová forma beauty péče
|16:00–16:45
|Lucie Ošlejšková
|Trendy v estetice intimních partií
|17:00–17:45
|Magdalena Nulíčková
|Krása a ženské tělo – největší mýty o ženském těle
|18:00–19:00
|Panelová diskuze (moderuje B. Hlaváčková)
|Krása, tělo a svobodná volba: ženská sexualita bez studu (Lucie Slováčková, Leona Šímová, Magdalena Nulíčková)
|Čas
|Přednášející
|Téma
|12:00–12:45
|MUDr. Kamila Žižková
|Největší tabu u lékaře: norma, stud a sebehodnocení v ordinaci
|13:00–13:45
|Klára Kloudová
|Dotek jako jazyk
|14:00–14:45
|Panelová diskuze (moderuje B. Hlaváčková)
|Sex a krása: proč je smyslnost více než vzhled (Klára Kloudová, Lucie Slováčková, Zorya Blue)
|15:00–15:45
|Julie Gaia Poupětová
|Umění erotické komunikace – jak mluvit o sexu bez studu
|16:00–16:45
|MUDr. Marek Broul
|Mužská intimita bez mýtů: anatomie, estetika a „trendy“ – co je medicína a co marketing
|17:00–17:45
|Lucie Slováčková
|Biohacking libida: co ovlivňuje touhu a jak ji nabudit?
|18:00–18:45
|Panelová diskuze (moderuje B. Hlaváčková)
|Tělo, které mluví: krásné není dokonalé a nemusí být zdravé (MUDr. Kamila Žižková, MUDr. Marek Broul, Julie G. Poupětová)
Předchozí ročníky Erofestu
Jednou z pornohereček, které loni na festivalu nabízely podpisy, byla Little Caprice. Přiznala, že do Česka jezdí jen výjimečně, ale Erofest je pro ni srdeční záležitost. „Miluju kontakt s českými fanoušky, i proto, že mně říkají osobním jménem, Markéto,“ směje se. Ale dodává, že publikum má všude: „Kdekoli jsem na dovolené, vždycky mě někdo poznal, Thajsko, Nový Zéland…“
Kromě pornografie, erotiky, konvenčnějšího sexu i okrajovějších libůstek veletrh nabídl i přednášku Luciana Kantora, ve které nahlédl na partnerské krize. „Krize je něco, co může vztah posunout. Je oddělením toho, co je nefunkční, od toho, co funguje, je to stavební kámen proto to, abychom se mohli posunout. Bez krize přichází v partnerském vztahu stereotyp. Kdyby nenastala, kdyby někdo neřekl, že má nové potřeby, vztah se zakonzervuje, stane se studeným, ledovým královstvím,“ popisoval.