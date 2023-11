Účinek jako viagra. Potíže s erekcí mají alternativní terapii, říká studie

Metaanalýza je přitom více než pádná, přesvědčivá, důvěryhodná, zdůrazňuje server Medical News Today. Vychází totiž z jedenácti studií, která byly dvojitě zaslepené. Obsáhly na 1 100 mužů. A potvrdily, že aerobní aktivita výrazně zlepšovala jejich erektilní kondici, ať měla podobu chůze, běhu, jízdy na kole, nebo silového tréninku.

Problémy s erekcí? Cvičte

„Cvičení bylo pro léčbu erektilní dysfunkce po roky nedostatečně využíváno. Mohl za to nedostatečný výzkum jeho účinnosti,“ shrnuje pro magazín Bicycling spoluautor studie Larry Miller. A dodává: „Nyní však můžeme s jistotou říci, že aerobní cvičení vede ke klinicky významným zlepšením erektilní funkce.“

Magazín Fortune dodává, že pilulky jako viagra nebo cialis zlepšují erekci o čtyři až osm bodů. Studie zaznamenaly, že muži, kteří trpěli těžkou erektilní dysfunkcí, si skrze cvičení pomohli o 4,9 bodu.

Tělesná aktivita přitom obnášela od třiceti do šedesáti minut pohybu třikrát až pětkrát týdně. Studie ji naordinovaly šesti stovkám mužů, pět set představovalo kontrolní skupinu. Zlepšení vykázali pánové, dokud pohyb podle zadání dodržovali, dodává portál Medical Express.

Miller a jeho tým přitom považuje účinky cvičení na erektilní potíže za tak přesvědčivé a působivé, že mají za to, že by pohyb měl být zvažován jako prvotní léčba. Mechanismus, který erekci napravuje, souvisí s kardiovaskulární kondicí. Právě špatná kardiovaskulární funkce, stejně jako záněty a zužování tepen, s erektilními problémy souvisí. Proudění krve v těle přitom napomáhá právě tělesná aktivita. Nejvýznamnější přínosy mělo cvičení při těžké erektilní dysfunkci, na středně závažnou mělo o něco nižší efekt, zlepšovalo ji o 2,3 až 3,3 bodu, uvádí studie vydaná v magazínu The Journal of Sexual Medicine.