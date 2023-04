Nová viagra. Volně prodejný gel pomůže erekci do deseti minut

„Přelomový“. Nástup nového prostředku na trh provázela velká slova.

Jednoho z jeho prvních uživatelů vyzpovídal list The Telegraph. Čtyřiačtyřicetiletý IT konzultant, redakce mu dala jméno David Brown, začal mít s erekcí potíže, když se s manželkou snažili o početí. Byl pod tlakem, výsledkem bylo selhání, a úzkost z dalšího produkovala začarovaný kruh. Lékař mu prý řekl, že se to jako psychický problém srovná. Nesrovnalo, dokonce ani po narození dcerky.

Když dostal nabídku zúčastnit se testů nového přípravku, kývl. Vysvětluje, proč mu nevyhovovala Viagra a obdobné pilulky. Nechtělo se mu říkat lékaři o předpis, bál se vedlejších účinků, rovněž toho, že sex ony medikamenty připraví o spontánnost, musejí se totiž brát několik hodin před hrátkami. Proto se rozhodl zkoušet novinku.