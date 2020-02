Věda ví, proč se muži dožívají méně než ženy. Na vině je kouření

Geny, finanční situace, inteligenční kvocient, sociální postavení, to vše je důležité. Pro to, zda prožijete šťastný život, jsou však rozhodující kvalitní vztahy. K partnerce, širší rodině, přátelům, komunitě. Studie z Harvardu to může říci se vší autoritou, je totiž založena na výzkumu, který trval 79 let.