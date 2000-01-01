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Mořská příšera, obluda. Ani loď, ani letoun, ani vznášedlo. Monstrózní, těžký, mohutný kolos. Bojový. Produkt sovětské studené války ekranoplán Lun opravdu létal na hladinou Kaspického moře. Výhružně působí dodnes.
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Monstrum sloužilo armádě od roku 1987 do pozdních devadesátých let. Jako jeden z nejvýjimečnějších válečných strojů, co kdy vznikly.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2020 zůstal při transportu ve vlnách, po několika měsících ho úřady vytáhly na písek.
Autor: Profimedia.cz
Parametry létající lodi vyrazí dech: délka 73,8 metru, výška 19,2 metru, rozpětí křídel 44 metrů. Maximální vzletová hmotnost 380 tun.
Autor: Profimedia.cz
Stroj, plným jménem Projekt 903 Lun, byl z rodiny ekranoplánů. Do rychlosti 80 kilometrů v hodině se choval jako loď. Při stovce jako vznášedlo, od 150 se jako by měnil v letadlo. Zvládl rychlost až 550 kilometrů v hodině.
Autor: Profimedia.cz
Za rozvojem oněch hybridů stál od pozdních padesátých let dvacátého století inženýr Rostislav Alexejev. Byl nejen originálním technikem, ale též přítelem sovětského Nikity Chruščova, a to jeho projektům dopřálo finance.
Autor: Profimedia.cz
Jeho ekranoplány vznikaly propojením aeronautických a loďařských konstrukčních technik. Nejprve se testovaly ve větrných tunelech, poté přímo na vodě. Kaspické moře, obstoupené sovětským územím, nabídlo diskrétní podmínky.
Autor: Profimedia.cz
Ne napořád. V roce 1966 zachytily americké satelity tohoto obra. KM byl ve své době největší vzdušnou lodí, délka 92 metrů, maximální vzletová hmotnost 544 tun. „Kaspická mořská příšera,“ tak americká špionáž bestii pojmenovala.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Lun byl prvním ekranoplánem, který skutečně sloužil v sovětské armádě. Jako jejich prototypy využíval aerodynamického jevu, jemuž se říká přízemní efekt. Při letu extrémně nízko nad hladinou vytváří vysoký tlak vzduchu pod jeho křídly vzduchový polštář. Ten stroj nadnášel.
Autor: Profimedia.cz
Ekranoplány měly několik výhod. Protože se nezvedaly výš než čtyři metry nad hladinu, neřešily problém s tlakem a komplikovanými bezpečnostními standardy jako letadla. Nezachytily je sonary ani tehdejší radary. Nezasáhla je torpéda, neohrožovaly je miny. Nedosáhly na ně střely odpalované ze země.
Autor: Profimedia.cz
Největší slabinou Lunu bylo právě to, že musel letět nevysoko nad hladinou, maximálně tři metry – ohrozit ho tak mohl každý náraz vln. Vyžadoval proto téměř klidné moře. To byl citelný limit.
Autor: Profimedia.cz
Původně se s ekranoplány počítalo pro záchranné anebo transportní akce. Lun však byl jiná šarže, nesl šest nadzvukových protilodních střel P-270 Moskit, dosah 120 kilometrů. Kromě toho měl čtyři kanóny.
Autor: Profimedia.cz
V Kaspické flotile sloužil od roku 1987. Odstavený byl koncem devadesátých let, nejprve skončil v přístavu v Kaspijsku, odtud je tato fotografie.
Autor: Profimedia.cz
V červenci 2000 kolos transportovali do dagestánského Derbentu, uvázl však u pobřeží.
Autor: Profimedia.cz
Několik měsíců nato ho vytáhli, aby se stal exponátem Vlasteneckého parku v dagestánském Derbentu.
Autor: Profimedia.cz
A budoucnost ekranoplánů? Sovětské plány krachly. V devadesátých letech zažil jejich koncept vlnu zájmu, Rusko dokonce podle magazínu Flying Magazine navštívili experti Pentagonu. Jeho redaktor Peter Garrison si v roce 1994 vyhlídkami nebyl jistý, nezastíral však jistý optimismus, který konec studené války přinesl.
Autor: Profimedia.cz
„Zdá se mně, že dlouhé soupeření přineslo jistý druh bratrství. A že se můžeme učit od nich stejně jako oni od nás,“ psal, „rusko-americká spolupráce by mohla být vzájemně obohacující zkušenost.“
Autor: Profimedia.cz
Chod dějin se od doby vydání jeho článku velmi posunul. Stroj Lun dnes v Dagestánu vyhlíží zase nepřátelsky. S ohledem na to, kdo povahu ruského vlastenectví určuje, zní nepřátelsky i jeho adresa, Vlastenecký park.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons