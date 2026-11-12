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Monstrum nad hladinou. Sovětská okřídlená loď opravdu létala

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Mořská příšera, obluda. Ani loď, ani letoun, ani vznášedlo. Monstrózní, těžký,... Monstrum sloužilo armádě od roku 1987 do pozdních devadesátých let. Jako jeden... V roce 2020 zůstal při transportu ve vlnách, po několika měsících ho úřady... Parametry létající lodi vyrazí dech: délka 73,8 metru, výška 19,2 metru,... Stroj, plným jménem Projekt 903 Lun, byl z rodiny ekranoplánů. Do rychlosti 80... Za rozvojem oněch hybridů stál od pozdních padesátých let dvacátého století... Jeho ekranoplány vznikaly propojením aeronautických a loďařských konstrukčních... Ne napořád. V roce 1966 zachytily americké satelity tohoto obra. KM byl ve své... Lun byl prvním ekranoplánem, který skutečně sloužil v sovětské armádě. Jako... Ekranoplány měly několik výhod. Protože se nezvedaly výš než čtyři metry nad... Největší slabinou Lunu bylo právě to, že musel letět nevysoko nad hladinou,... Původně se s ekranoplány počítalo pro záchranné anebo transportní akce. Lun...
Mořská příšera, obluda. Ani loď, ani letoun, ani vznášedlo. Monstrózní, těžký, mohutný kolos. Bojový. Produkt sovětské studené války ekranoplán Lun opravdu létal na hladinou Kaspického moře. Výhružně působí dodnes.

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