Výcvik ráčkování, umělý prst i make-up. Jak vypadá práce dvojníka diktátorů a politiků

Měla úděsné dětství, poté ji však zajala myšlenka, že se stane nejlepší na světě. Říkala to nahlas, netajila se tím, nepředstírala pokoru. A povedlo se jí to, i když musela leccos zdolat. Jenna...

OBRAZEM: Půda byla jako voda. Aljašku v roce 1964 zničilo zemětřesení

Bylo to druhé nejsilnější změřené zemětřesení světa. Doslova rozházelo krajinu, pohrálo si s ní, jako by její struktura nebyla formovaná stovkami tisíc let. Do světa vyslalo ničivou tsunami....