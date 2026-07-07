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Dvanáct ran kamenem. Jen náhoda, snažil se z brutálního činu vymluvit pachatel

Alida Horváthová
  13:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Marcos / AlamyProfimedia.cz

Seděl v lokále, před sebou pivo a už nějakou dobu ji pozoroval. Dnes si konečně ověří, jestli je pravda, co se o ní říká. Když míjela jeho stůl, vyzývavě na ni mrkl a zatahal ji za sukni. Pohled mu opětovala a přisedla si k němu. Alžběta ještě netušila, že laškuje se svým vrahem.
Krimi příběh

Ten den druhého července 1971 nešel Václav S. z práce rovnou domů. Šichta mu skončila a jazyk se mu už nějakou dobu lepil na patro. Potřeboval se napít. Doma ho sice čekala manželka a dvě děti, ale to mu bylo jedno. První pivo ve své oblíbené nádražní hospodě vypil na ex. Čárek na lístku přibývalo a s nimi i chuť na něco jiného.

Stála u výčepu a rozhlížela se po lokále. Chlapi povídali, že se věnuje každému, tedy každému, kdo je ochoten sáhnout do šrajtofle.

Doslova ho vytáhli z náklaďáku a předali ho českobudějovické kriminálce. Podezřelý skončil ve vazbě ani ne čtyřiadvacet hodin po svém hrůzném činu. Ze začátku to vypadalo, že s ním nebudou potíže.

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