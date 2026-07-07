Ten den druhého července 1971 nešel Václav S. z práce rovnou domů. Šichta mu skončila a jazyk se mu už nějakou dobu lepil na patro. Potřeboval se napít. Doma ho sice čekala manželka a dvě děti, ale to mu bylo jedno. První pivo ve své oblíbené nádražní hospodě vypil na ex. Čárek na lístku přibývalo a s nimi i chuť na něco jiného.
Stála u výčepu a rozhlížela se po lokále. Chlapi povídali, že se věnuje každému, tedy každému, kdo je ochoten sáhnout do šrajtofle.
Doslova ho vytáhli z náklaďáku a předali ho českobudějovické kriminálce. Podezřelý skončil ve vazbě ani ne čtyřiadvacet hodin po svém hrůzném činu. Ze začátku to vypadalo, že s ním nebudou potíže.