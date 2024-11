Umlátil otce boxerem a uprchl do Německa. Snažil se mě vytočit, hájil se

Právě si připomínáme významné jubileum: 250 let povinné školní docházky. Ke konci roku 1774 Marie Terezie podepsala Všeobecný školní řád a vzdělávací povinnost pro děti od 6 let. Sankce za neposílání...

Dobrá zpráva. Svalová paměť funguje i po hodně dlouhé cvičební pauze

Někdy to nejde jinak. Do cesty do tělocvičny se postaví nemoc, zranění, pracovní cesta. A návrat je pak těžký, tělo odmítá zvládat, co před pauzou dokázalo. Boje o to, dostat se do předchozí kondice,...