Souboj místo manželské poradny? Středověká bojová literatura ukrývá záhadu
Pornohvězdy roku 2025: fenomén Angela v čele, žebříček ale přinesl překvapení
Svých limitů, dokonce minusů a rizik se nezbaví. Zůstává vyumělkované, pořád se dopouští objektivizace a stereotypizace, škodí snadným přílivem návykového dopaminu i tím, že se tak snadno vydává za...
Nejstarší hospoda světa sveřepě odmítá modernizaci. Je jí 300 let
Je archaická, staromódní, trochu těžkopádná. Zatímco svět kolem ní se mění, gastronomii ohýbají trendy, tady se dělají selata v tři stovky let staré peci. Pořád stejně. Madridskou restauraci Sobrino...
OBRAZEM: Zkažená, chladná. Ale příběh britské vražedkyně má i jinou tvář
Pro soud to vyhlíželo jako jasný případ. Zhýralá, nemravná žena ze světa londýnských nočních klubů. Chladnokrevná vražda. Svého milence zastřelila přímo na ulici! Ruth Ellisová se tak v roce 1955...
Fascinující chobotnice se dovedou převléknout a chodí po dvou
Tajemné, okouzlující, nebezpečně chytré a některé taky opravdu smrtící. S přídomky bychom u chobotnic mohli pokračovat opravdu dlouho. Některé zručně ovládají chapadly nástroje, další si klidně chodí...
Kolik mám „odsypáno“? Občas si dejte rande sami se sebou, radí Marian Jelínek
Úspěch není náhoda ani dar z nebes, ale směsice lásky k tomu, co děláme, a touhy být lepší. Vysokoškolský pedagog a sportovní kouč Marian Jelínek připomíná, že do svého vnitřního světa bychom měli...
Zrádné konzervanty. Studie je prověřovaly kvůli rakovině a cukrovce
Prodlužují trvanlivost, jejich bezpečnost však nese stále víc otazníků. Aktuální studie konzervanty, které najdeme především v ultrazpracovaných potravinách, prověřovaly kvůli jejich vztahu s...
Mrtvola, spousta důkazů, deník. Dálniční vrah zvolil u soudu bizarní taktiku
Dopadli ho s mučenou mrtvolou v autě. Našli u něj fota trýzněných svázaných nehybných mužů. Seznam, který upomínal na dlouhou řadu vražd. Krevní stopy. Dálniční vrah Randy Kraft však vsadil na mlčení...
Co tajili diktátoři. Stalin byl bohoslovcem, vojevůdce Idi Amin pěšákem
Diktátorský post vyžadoval příhodný životopis. A diktátorská moc nabízela šanci osázet ho perlami dočista podle libovůle. Stalin, Husajn a Idi Amin neopomněli vyšperkovat ani své mládí.
Půjčky papeži, expanze do Ameriky. Jmění podnikatele z renesance předčil až Musk
Půjčoval mocným Habsburkům, půjčoval i papeži… Sám měl totiž nepředstavitelně obrovské jmění. Když před 500 lety v prosinci 1525 německý renesanční podnikatel Jakob Fugger zemřel, byl nejbohatším...
Jako zázrak. Pohyb podle VILPA stojí pár minut denně, nakopne zdraví
Je to skvostná zpráva. Taková, s níž stojí za to vkročit nejen do ledna, ale do celého roku. Chcete-li udělat opravdu hodně pro zdravý dlouhý život, stačí vám doslova pár minut denně. Sníží riziko...
Porno inventura: jaké trendy přinesl rok 2025. Trans Rusko překvapí
Je pohledem na to, co na svých displejích a monitorech většinou ukrýváme. Jenže i skrze to vlastně vypovídá o kulturních posunech, společenských trendech, mezinárodních odlišnostech. I ty se do...
Mafián trpěl paranoiou. Po největší loupeži v dějinách začali podezřelí záhadně mizet
Při drzé loupeži krátce před Vánocemi roku 1978, kterou proslavil slavný film Mafiáni, si lupiči odnesli z trezorů letecké společnosti Lufthansa na newyorském letišti J. F. Kennedyho šest milionů...