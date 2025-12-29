Souboj místo manželské poradny? Středověká bojová literatura ukrývá záhadu

Je to dočista detektivní pátrání. Jeho středobodem jsou středověké bojové manuály. Neobvyklé. Zachycují ozbrojené duely ženy a muže, který je půlkou těla zapuštěný v zemi. Má to být rozvod skrze souboj? Boj jako řešení manželských sporů? Středověká legrace? Nadsázka? Spíše literatura než bojové manuály? Odborníci se přou.
Je to dočista detektivní pátrání. Jeho středobodem jsou středověké bojové... Ona vyobrazení, mnohdy brutální a krvavá, svádí k nejrůznějším interpretacím. K... Pocházejí z odborné bojové literatury, která se v Německu vyrojila v první... Říkalo se jí „Fechtbücher“. Šermířské knihy. Pojednávaly o umění boje dvou... Stojí v řadě vedle obdobných manuálů především italské, ale též francouzské,... Najdeme v nich však též pozoruhodné výjevy, jako by tvořily vlastní žánr: duely... Tělo muže vězí v díře zapuštěné do země, někdy v kádi. Jeho snížená a částečně... Žena v prostoru vymezeném pro boj stojí, její zbraní je kámen zabalený v šátku,... Duely mezi mužem a ženou najdeme například v dílech Hanse Talhoffera z roku... Vykreslené souboje nabízejí barvité figury, momenty, triky, úskoky. Muž může naopak oponentku uchopit, otočit hlavou dolů a znehybnit. Ukazují například, že žena si může osvojit bojovou kombinaci, při níž...

