Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nejpodivnější válečné tajemství: v irském táboře žili zajatí Němci společně s Brity

Premium

Ostnaté dráty, přísný režim. Takový irský zajatecký tábor opravdu nebyl. | foto: Getty Images

Milan Vodička
Mohli chodit do hospody i tancovat, chodili s místními dívkami, ženili se, studovali, sportovali, jezdili na koni a brali hezký plat. V Irsku se žilo britským a německým zajatcům za druhé světové války jako na prázdninovém táboře.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Poslyšte příběh, který vypadá jako stará válečná latina. Jednoho dne kdesi na louce nouzově přistál letoun s posádkou dvou Kanaďanů, kteří se snažili dotáhnout to na své letiště ve Skotsku. Aspoň si to mysleli.

Jak šli hledat, kdo by je odvezl těch deset dvacet kilometrů na základnu, narazili v první vesnici na hospodu. Vlezli dovnitř, aby trochu zapili, že vyvázli.

Řada Němců studovala univerzitu v Dublinu, jeden anglický důstojník si nechal z domova poslat svého koně, aby mohl jezdit na vyjížďky, podnikaly se hony na lišku.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Z tajných sejfů

Hitlerovo varle. Nejpřísněji střežené tajemství třetí říše bylo v rozkroku

Až podezřele často? Typický knírek byl jistě Hitlerovým poznávacím znamením....

Měl skoro jistě jen jedno. Odmítal se kvůli tomu svléknout i před lékaři. Tajemství se skrývalo...

Z Winnipegu nacisté udělali Himmlerstadt. Simulace zburcovala válečné úsilí Kanady

Kolportujete zakázané noviny? Hra na nacistickou okupaci myslela na i na...

V roce 1942 dobyla šokující invaze wehrmachtu velké kanadské město. Po bitvě a náletech začalo...

Hlad a mučení. Váleční zajatci prožívali ve Švýcarsku hrůzy jako z koncentráku

Wauwilermoos. Vjezd hlídali švýcarští vojáci, lágru velel švýcarský důstojník.

Vězni za pár měsíců zhubli o dvacet kilo. Když zajatci odmítali pracovat, nechal je sedmnáct dnů...

Myši proti nacismu. U Stalingradu zničily Němcům celou tankovou divizi

Panzerkampfwagen 38(t) v Sovětském svazu, červen 1941. Pár měsíců nato byly...

Vypadá to jako aprílová historka, ale vedle generála Zimy ničila Němce na východní frontě i...

Mrkev pro lepší oči. Britští piloti napálili za druhé světové celý svět

Britští piloti, létající reklama na mrkev. Kompletně falešná

Jestliže je osmdesáté výročí konce druhé světové války, nastal čas podívat se na její odkaz...

USA nasadily proti Japoncům zmrzlinové lodě, Britové plovoucí pivovar

Ctitelé zmrzliny Američtí vojáci ji tak milovali, že jí námořnictvo vyčlenilo...

Lízali zmrzlinu, ještě když se jejich loď potápěla. Spojenci nasadili za války tajné zbraně a dobře...

Fake news z roku 1940: Britové spálili wehrmacht v moři, 80 tisíc mrtvých

Němečtí žabí muži na nacistickém propagandistickém snímku. Naopak britská...

Byla to velká, skutečně obří lež. A fungovala. Fake news o trubkách s naftou, které slouží...

Nejčtenější

Dlouhé stáří bez chorob: jeden návyk je nejúčinnější, říká expert

Zdravé staré lidi, kteří se dočkali svých osmdesátých let bez jediné chronické choroby, zkoumá po dvacet let. Ve své knize odhaluje, jaký klíč k takovému stáří je, podle vědeckých důkazů. Nazývá ho...

Kalendář Pirelli s českou stopou. Představí i Evu Herzigovou

Provokativní scény, úchvatné modelky, ambiciózní koncept. Kalendář Pirelli pro rok 2026 dal nahlédnout do momentů svého vzniku. Jeho fotograf Sølve Sundsbø před objektiv uvedl například...

OBRAZEM: Pok-ta-pok. Nejstarší kolektivní míčová hra světa znovu ožívá

Byl to sport, ale nejen. Hra pok-ta-pok byla rovněž rituálem, symbolizovala pohyb Slunce a cyklus života a smrti. Oslavovala důležité mezníky roku. Urovnávaly se jí spory místo válčení. A někdy se po...

Mrtvola ji děsila otevřenými ústy. Kamufláž čerstvé vdovy oklamala i lékaře

Premium

Nedostatky ve vyšetřování, omyly, laxní přístup anebo pochybné závěry mohou způsobit nenapravitelné škody. Zejména jedná-li se o násilné trestné činy. Viníky můžou být jak pracovníci kriminálky, tak...

Obrátíme toky řek. Sověti se snažili ovládnout vodu atomovkami

Vody v Sovětském svazu nebylo nikdy málo, jen zkrátka tekla špatným směrem. Na sever, místo k vyprahlému jihu. A tato křivda volala po nápravě. Proto se sovětští inženýři pokusili v sedmdesátých...

Nejpodivnější válečné tajemství: v irském táboře žili zajatí Němci společně s Brity

Premium

Mohli chodit do hospody i tancovat, chodili s místními dívkami, ženili se, studovali, sportovali, jezdili na koni a brali hezký plat. V Irsku se žilo britským a německým zajatcům za druhé světové...

16. srpna 2025

Na španělskou vesnici spadly americké vodíkové pumy. Jednu hledali měsíce

Premium

Mezinárodních incidentů, na něž nemohou být Spojené státy americké hrdé, se během studené války odehrála řádka. Událost ze španělského Palomares k nim patří. Na rybářskou vesnici totiž po letecké...

15. srpna 2025

Dlouhé stáří bez chorob: jeden návyk je nejúčinnější, říká expert

Zdravé staré lidi, kteří se dočkali svých osmdesátých let bez jediné chronické choroby, zkoumá po dvacet let. Ve své knize odhaluje, jaký klíč k takovému stáří je, podle vědeckých důkazů. Nazývá ho...

14. srpna 2025

Drcená mumie jako lék. Jeho příběh je napínavá historie plná omylů

Od dvanáctého do sedmnáctého století to byl jeden z běžných medikamentů evropských apatyk. Prášek z balzamovaných těl měl léčit doslova všechno, včetně erektilní dysfunkce. Zájem byl tak velký, že v...

13. srpna 2025

OBRAZEM: Pok-ta-pok. Nejstarší kolektivní míčová hra světa znovu ožívá

Byl to sport, ale nejen. Hra pok-ta-pok byla rovněž rituálem, symbolizovala pohyb Slunce a cyklus života a smrti. Oslavovala důležité mezníky roku. Urovnávaly se jí spory místo válčení. A někdy se po...

12. srpna 2025

Mamon, drogy a sex. Thajské mnichy špiní pikantní skandály, zasahuje policie i král

Premium

Mamon, drogy a sex. V zemi zasvěcené buddhismu dostává toto náboženství rány. Thajští mniši zapomínají na striktní pravidla, podle kterých mají žít, píše Magazín Víkend DNES.

11. srpna 2025

Kalendář Pirelli s českou stopou. Představí i Evu Herzigovou

Provokativní scény, úchvatné modelky, ambiciózní koncept. Kalendář Pirelli pro rok 2026 dal nahlédnout do momentů svého vzniku. Jeho fotograf Sølve Sundsbø před objektiv uvedl například...

11. srpna 2025

Narkobaron „Prcek“ Guzmán řídil drogový kartel i z vězení. Doplatil na touhu po slávě

Premium

Na seznamu nejhledanějších zločinců FBI patřilo Joaquínu Guzmánovi druhé místo hned za Usámou bin Ládinem. Jak se z vesničana ze zapadlého kouta Mexika, který nikdy nechodil do školy, stal...

10. srpna 2025

Mrtvola ji děsila otevřenými ústy. Kamufláž čerstvé vdovy oklamala i lékaře

Premium

Nedostatky ve vyšetřování, omyly, laxní přístup anebo pochybné závěry mohou způsobit nenapravitelné škody. Zejména jedná-li se o násilné trestné činy. Viníky můžou být jak pracovníci kriminálky, tak...

10. srpna 2025

Lov velkých turů byl ohromně nebezpečný, líčí biolog. Prapředci jedli slony i obří želvy

Premium

Začalo to v africké kolébce lidstva tunovými želvami, které nestihly utéct. Potom však byli v Evropě vyhubeni také sloni, nosorožci, koně, pratuři a další druhy velkých zvířat, jež se počítají do...

10. srpna 2025

Narodil se prvním císařským řezem, vládl v Bruselu. Vševěd ví, jak žil bratr Karla IV.

Premium

Budoucí vévoda byl vyňat z matčina těla a rána se zhojila. Středověké kroniky těmito slovy popsaly zrození Václava I. řečeného Českého, nevlastního bratra císaře Karla IV. O téměř sedm století...

9. srpna 2025

„Viděl jsem lidi bez očí a bez tváří.“ Muž, který přežil dva atomové výbuchy

Premium

Příběh Cutoma Jamagučiho je téměř neuvěřitelný. Když před 80 lety svrhly Spojené státy jadernou pumu na Hirošimu, byl tam. Na druhý den se vrátil domů do Nagasaki, aby totéž peklo zažil znovu. Přesto...

9. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.