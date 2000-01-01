náhledy
Mísí se v něm extrémní, nejbrutálnější násilí se sofistikovanými logistickými operacemi. S neuvěřitelnou mírou korupce. S astronomickými zisky. Svět drogových kartelů je pevně propojen s Mexikem. Jednou z jeho postav byl i El Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes, jehož 22. února zabily ozbrojené síly. Seznamte se však i s dalšími.
Někteří do zločinného byznysu vnášeli sofistikované strategie a drzé postupy. Jiní militarizaci, vojenské prvky, jako byla organizace Los Zetas (na fotce). Další veřejné, spektakulární násilí. Další mezikontinentální koordinaci. Někteří svérázné náboženské prvky.
Než se herbářem zásadních jmen mexického podsvětí projdeme, připomeneme si, že to není svět prostoupený robinhoodovskou aurou, romantikou spojovanou s psanci.
A ještě jedna fotka ze soupeření zločineckých firem. Muži v kuklách jsou žoldáci El Mencha. Tři zajatí polosvlečení jsou z Los Zetas, paramilitárního útvaru kartelu Sinaloa. Nečekal je laskavý osud. Teď už se však vydáme na procházku, kde nás čekají vůdci mexických kartelů.
Toto je skutečně historická postava. Juan Nepomuceno Guerra (muž v bílém) založil jeden z nejstarších mexických zločineckých kartelů v třicátých letech dvacátého století. Za americké prohibice se věnoval pašování alkoholu, ale přežil i její konec. Guerra kartelu Golfo, pojmenovaném podle Mexického zálivu, velel padesát let.
Poté nastalo období bojů: mexická válka kartelů. Kartel Juárez vedl Amado Carillo Fuentes. Říkalo se mu „Pán nebes“, organizoval totiž masivní leteckou přepravu kokainu flotilou Boeingů 727.
Ve hře byl ještě kartel Tijuana, vedlo ho sedm bratrů Arellano Féllixů, toto je Francisco Rafael. Po roce 2006 moc jejich extrémně násilnické organizace upadala.
Jeho impérium mělo za jeho dráhu vydělat pětadvacet miliard dolarů. Zemřel v roce 1997 při plastické operaci, která mu měla dát jinou tvář.
Miguel Caro Quintero bojoval o svůj podíl na moci jako šéf kartelu Sonora. V roce 2001 byl zatčený, do roku 2019 byl v americkém vězení. V únoru 2025 byl do Spojených států opět vydán, za starou vraždu americko-mexického agenta. Jeho někdejší kartel byl pohlcený kartelem Sinaloa.
Toto je šéf kartelu Sinaloa Joaquín Guzmán. Řečený El Chapo, Prcek. Má být zodpovědný za smrt osmatřiceti tisíc lidí. Svůj kartel transformoval v globální korporaci, operovala po celé Americe, Evropě, Asii. Mimo jiné platil a ovládal prezidenta Hondurasu. Mistr tunelů pod hranicemi i vězeňskými zdmi. Dvakrát uprchl z vězení, od roku 2016 je však za mřížemi. Na doživotí
Strategický mozek. Ismael Zambada aka El Mayo vedl kartel Sinaloa po zatčení El Chapa. Byl unikátní postavou, desítky let se vyhýbal dopadení, zůstával v horách, místo krveprolévání se soustředil na byznys. Měsíčně měl na úplatcích rozdat milion dolarů. Past sklapla v roce 2024, čeká na soud ve Spojených státech.
Kartely však neobnášejí jen násilí a sofistikovanou strategii. Nabízejí i bizarní normy, ideologie, víru. Kartel La Familia Michoacana vedl Nazario Moreno Gonzáles (první zleva) jako náboženskou sektu, členům rozdával vlastní „bible“. V chudých komunitách se snažil vystupovat jako „svatý“, ochránce, muž charity.
Všechny kartely však znamenají především drogy a násilí. Tento muž se zasloužil o militarizaci jejich působení. Šéf kartelu Golfo Osiel Cárdenas Guillén vytvořil z někdejších vojáků mexické armády svou elitní polovojenskou jednotku Los Zetas. V roce 2003 byl zatčený, momentálně je v mexickém vězení.
Fakticky však obávané Los Zetas stvořil Arturo Guzmán Decena. Někdejší elitní voják, vycvičený americkými speciálními silami: na vyhledávání nepřátel, práci s výbušninami, kontrašpionáž. To vše zúročil pro kartel. S třicítkou dalších vojáků, které naverboval a které byly základem organizace.
Heriberto Lazcano brutální práci Los Zetas zdokonalil. I on byl přitom původně členem armádních speciálních sil. Armádu kartelu vedl v dobách její největší slávy. V roce 2012 ho zastřelili.
Toto je jeho inovace. Veřejné popravy, veřejné vystavování těl zavražděných. Jako vzkazy. Vzkazy, které šířily teror.
Arturo Beltrán Leyva. V roce 2008 se odtrhl od Prckova kartelu Sinaloa a spojil se Los Zetas. Těžil z kontaktů na nejvyšší patra úřadů, které měly s organizovaným zločinem bojovat. Krytí se mu však nemohlo dostávat napořád.
V roce 2009 přišel při zátahu o život. Akce si vyžádala nasazení dvou tanků, dvou helikoptér, dvou stovek mexických mariňáků. Jen pro představu, jaký představoval terč. Na fotce je již dobojováno.
A tady je El Mencho, kvůli němuž zuří současné násilnosti. Začal jako nájemní zabiják, vybudoval organizaci Los Mata Zetas, její název odkazoval na zabíjení členů Los Zetas. Nakonec po roce 2009 zkonsolidoval západní Mexiko pod mocným kartelem Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Jméno a renomé mu dala troufalost – přímé konfrontace mexických ozbrojených sil, i na kartely nevídaná agresivita a veřejná prezentace násilí. Takto gang dával na vědomost zahájení války s kartelem Los Caballeros Templarios.
Následné násilnosti svědčí o tom, kde všude dovede jeho kartel po vůdcově smrti zasáhnout v jeden moment.
