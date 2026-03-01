Teror, tunely, vlastní armády. Seznamte se s vládci mexických kartelů

Autor:
Mísí se v něm extrémní, nejbrutálnější násilí se sofistikovanými logistickými operacemi. S neuvěřitelnou mírou korupce. S astronomickými zisky. Svět drogových kartelů je pevně propojen s Mexikem. Jednou z jeho postav byl i El Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes, jehož 22. února zabily ozbrojené síly. Seznamte se však i s dalšími.
Mísí se v něm extrémní, nejbrutálnější násilí se sofistikovanými logistickými... Někteří do zločinného byznysu vnášeli sofistikované strategie a drzé postupy.... UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry. Je to svět teroru, bestiality. I takto vypadá konkurenční boj kartelových... A ještě jedna fotka ze soupeření zločineckých firem. Muži v kuklách jsou... Toto je skutečně historická postava. Juan Nepomuceno Guerra (muž v bílém)... Poté nastalo období bojů: mexická válka kartelů. Kartel Juárez vedl Amado... Ve hře byl ještě kartel Tijuana, vedlo ho sedm bratrů Arellano Féllixů, toto je... Jeho impérium mělo za jeho dráhu vydělat pětadvacet miliard dolarů. Zemřel v... Miguel Caro Quintero bojoval o svůj podíl na moci jako šéf kartelu Sonora. V... Toto je šéf kartelu Sinaloa Joaquín Guzmán. Řečený El Chapo, Prcek. Má být... Strategický mozek. Ismael Zambada aka El Mayo vedl kartel Sinaloa po zatčení El...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Kartel, násilí, Mexiko

Nejčtenější

OBRAZEM: Jak se liší vězení světa. Cely jako pokojíčky i středověké kobky

Od přeplněných špinavých kobek až po cely, které rozměry i moderním vybavením...

Od přeplněných špinavých kobek až po cely, které rozměry i moderním vybavením připomínají hotelové pokoje. Podmínky, v nichž si vězni odpykávají tresty odnětí svobody, se propastně liší. Důraz na...

OBRAZEM: Ursula Andressová. 90 let bohyně sex-appealu, pro níž svět oněměl

Proslavila ji póza v bikinách, udělala z ní archetyp sexbomby. Filmovou ikonu....

Proslavila ji póza v bikinách, udělala z ní archetyp sexbomby. Filmovou ikonu. Změnila jí život. Jenže jen proto, že o to usilovala. Jako děvče z dobré rodiny se Ursula Andressová vydala vstříc...

Mafiánova synka hodila Cosa Nostra do kyseliny. A ztratila tvář

Jeho rozhodnutí věznilo a vraždilo. Giovanni Brusca byl jedním z mafiánských...

Podstoupil dva roky pekla. Mafie malého hocha věznila, trýznila, umučila k smrti, hodila do kyseliny. Otec Giuseppe Di Mattea, sám gangster, se totiž rozhodl proti svým ctihodným šéfům z Cosa Nostry...

Studie hledala toxickou maskulinitu. A našla překvapení

Maskulinita není jen jedna, univerzální. A vyvíjí se.

Prohání se společenskými debatami, píše se o ní v médiích. S lehkostí, jako by toxická maskulinita byla všudypřítomný fantom. Studie psycholožky Deborah Hill Cone se rozhodla zjistit, jak rozšířená...

Cpát jed na pole je hřích. Hydrolog líčí, jak pesticidy kazí vodu a proč pít kohoutkovou

Premium
Martin Pivokonský, environmentální chemik se zabývá výzkumem v oblastech...

Jak bezpečné je napít se v Česku z potoka? Čím nejvíc škodíme vodě kolem nás? A co nám teče z kohoutku? Odpovědi pro Magazín Víkend DNES přináší environmentální chemik Martin Pivokonský.

Sliboval, že je dostane mezi hvězdy. Pak vrah z Atlanty děti uškrtil

Premium
Wayne Williams, v roce 1982 odsouzený za vraždy dvou mladých černochů a policií...

Jako soudek se střelným prachem, u kterého stačí jen škrtnout zápalkou a skončí to explozí. Takovou atmosférou žila Atlanta od letních prázdnin 1979 až do jara 1981. Černošská předměstí, ovšem žádná...

8. března 2026

Kráska a žárlivec. Lidé ve vesnici se divili, že s ním vydrží, vztah se proměnil v horor

Premium
ilustrační snímek

Žárlivost je cit, který dokáže rozbušit srdce mnohem prudčeji než láska. O pravdivosti okřídleného výroku se asi každý z nás někdy přesvědčil na vlastní kůži. Žárlivost tak může vést až k opravdovým...

7. března 2026

OBRAZEM: Ursula Andressová. 90 let bohyně sex-appealu, pro níž svět oněměl

Proslavila ji póza v bikinách, udělala z ní archetyp sexbomby. Filmovou ikonu....

Proslavila ji póza v bikinách, udělala z ní archetyp sexbomby. Filmovou ikonu. Změnila jí život. Jenže jen proto, že o to usilovala. Jako děvče z dobré rodiny se Ursula Andressová vydala vstříc...

7. března 2026

Systém obřího podvodu byl málem legální, ale přešlápl. Jak pan Ponzi okradl Ameriku

Premium
Charles Ponzi byl italský podvodník působící v Severní Americe. Do Států si...

Zhruba před sto lety byl jistý Charles Ponzi obviněn ze spáchání „podvodu století“, jak případ nazýval dobový tisk. Jednalo se o dnes již dobře známé letadlo, které se v angličtině označuje jako...

6. března 2026

Instruktorce nahé jógy se při finálovém výběru podlamovala kolena

Česká verze Naked Attraction Česko & Slovensko vsadila na civilnost. Na docela...

V pořadu Naked Warm Up, který populární seznamce předchází, si moderátor Vítek Zach povídal s režisérem a producentem české a slovenské verze show Naked Attraction, Matějem Pichlerem. Poodhalil...

5. března 2026

Brutální tajemství doby železné. Masový hrob ukrýval ostatky žen a dětí

Roztříštěné lebky. Většina smrtelných zranění byla způsobená tupými zbraněmi,...

Je to jedno z nejrozsáhlejších známých prehistorických vraždění v Evropě. Cílilo na ženy a děti. „Musela to být brutální událost,“ říká s ohledem na stopy násilí na ostatcích z hrobu v Karpatské...

5. března 2026

OBRAZEM: Jak se liší vězení světa. Cely jako pokojíčky i středověké kobky

Od přeplněných špinavých kobek až po cely, které rozměry i moderním vybavením...

Od přeplněných špinavých kobek až po cely, které rozměry i moderním vybavením připomínají hotelové pokoje. Podmínky, v nichž si vězni odpykávají tresty odnětí svobody, se propastně liší. Důraz na...

4. března 2026

Mafiánova synka hodila Cosa Nostra do kyseliny. A ztratila tvář

Jeho rozhodnutí věznilo a vraždilo. Giovanni Brusca byl jedním z mafiánských...

Podstoupil dva roky pekla. Mafie malého hocha věznila, trýznila, umučila k smrti, hodila do kyseliny. Otec Giuseppe Di Mattea, sám gangster, se totiž rozhodl proti svým ctihodným šéfům z Cosa Nostry...

3. března 2026

Teenager se chová předvídatelně? To není normální. Expert o úzkostech dospívajících

Premium
Peter Pöthe. Narodil se maďarským rodičům na Slovensku, kde začal studovat...

Peter Pöthe, dětský psychoterapeut a psychiatr, se narodil maďarským rodičům na Slovensku, kde začal studovat medicínu. Díky zkušenostem z vlastní rodiny už od dvanácti věděl, co chce dělat. Dnes ve...

2. března 2026

Studie hledala toxickou maskulinitu. A našla překvapení

Maskulinita není jen jedna, univerzální. A vyvíjí se.

Prohání se společenskými debatami, píše se o ní v médiích. S lehkostí, jako by toxická maskulinita byla všudypřítomný fantom. Studie psycholožky Deborah Hill Cone se rozhodla zjistit, jak rozšířená...

2. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cpát jed na pole je hřích. Hydrolog líčí, jak pesticidy kazí vodu a proč pít kohoutkovou

Premium
Martin Pivokonský, environmentální chemik se zabývá výzkumem v oblastech...

Jak bezpečné je napít se v Česku z potoka? Čím nejvíc škodíme vodě kolem nás? A co nám teče z kohoutku? Odpovědi pro Magazín Víkend DNES přináší environmentální chemik Martin Pivokonský.

1. března 2026

Teror, tunely, vlastní armády. Seznamte se s vládci mexických kartelů

Mísí se v něm extrémní, nejbrutálnější násilí se sofistikovanými logistickými...

Mísí se v něm extrémní, nejbrutálnější násilí se sofistikovanými logistickými operacemi. S neuvěřitelnou mírou korupce. S astronomickými zisky. Svět drogových kartelů je pevně propojen s Mexikem....

1. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.