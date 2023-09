Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Karel IV. měl čtyři manželky a s nimi 12 dětí – tak se to obvykle dovídáme z učebnic. Zpráva o tom, že vedle toho zplodil ještě nemanželského syna, by asi dnes poněkud rozvířila bulvární tisk, ale čtrnácté století tyhle záležitosti bralo jinak. Nemanželské děti měli ostatně také Karlův otec, dědeček, pradědeček, strýc z matčiny strany, oba dospělí bratři i jeden ze synovců. „Tedy skoro všichni,“ popisuje historik a geograf Jiří Martínek, známý také jako Doktor Vševěd, v dalším díle svého seriálu Vševěd to ví.