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Sexbomba z Liberce. Barbara Bouchetová ovládla italskou erotickou komedii
Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi. Utekla z Hollywoodu před pohrůžkou mafií. Učarovala Quentinu Tarantinovi. Stala se sex-ikonou italské sladké erotické...
Svíčka z Fordu T stará 500 tisíc let? Archeologie, která dějiny nepřepsala
Mohly by kompletně přepsat naše dosavadní poznání historie. Dokládat existenci pradávných vyspělých civilizací, zpochybňovat stáří planety Země anebo vypovídat o cestování v čase. Kdyby jen tyhle...
KVÍZ: Testosteron není jen hormon mužnosti. Víte, k čemu ho tělo potřebuje?
Testosteron patří mezi nejdůležitější hormony v mužském těle, jeho význam ale zdaleka nekončí u svalů, sexuální výkonnosti nebo růstu vousů. Ovlivňuje také psychiku, metabolismus, kosti či rozložení...
Měl být dílem obra Benandonnera. Irský div vznikl mnohem větší silou
Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné varhany, tvoří ho na 40 tisíc čedičových sloupců, téměř perfektně vysoustružených do šestihranných tvarů. Vznik Obrova...
OBRAZEM: Trapasy divoké přírody. Soutěž ukazuje divočinu v nedbalkách
Hravá, někdy trochu trhlá, vždy fotogenická. Mezinárodní soutěž Nikon Comedy Wildlife Awards ukazuje přírodu bez veledůstojné majestátnosti. Letošní ročník přilákal přes 10 tisíc snímků ze 112 zemí....
OBRAZEM: Trapasy divoké přírody. Soutěž ukazuje divočinu v nedbalkách
Hravá, někdy trochu trhlá, vždy fotogenická. Mezinárodní soutěž Nikon Comedy Wildlife Awards ukazuje přírodu bez veledůstojné majestátnosti. Letošní ročník přilákal přes 10 tisíc snímků ze 112 zemí....
Bony, valuty, auta? Božena P. lstí okrádala o celé úspory, podvedla i invalidní příbuzné
Ten muž, který přišel onoho zářijového odpoledne roku 1970 na pražskou služebnu Veřejné bezpečnosti, se tvářil rozpačitě. Nemluvilo se mu lehce. Vrtěl se na židli, oči sklopené, když službu...
Pojištění proti uzdravení i ikonický jazyk. Jak si celebrity chrání své přednosti
Nohy, prsty, ale též ochlupení na hrudníku, šilhání, roztomilost. Projděte se světem bizarních pojištění slavných.
Zaklíněný na buřtu proti proudu. Reportér sjížděl na raftu vlny slalomového kanálu
Na konci jízdy musíte vysvobodit nohy, které máte pod válci. Jsou unavené a bolí v kloubech. Reportér Petr Vydra si na slalomovém kanále v pražské Troji zatrénoval s posádkou úspěšného Rafting klubu....
Dožeňte to o víkendu. Vyspávání může prospět zdraví, vysvětluje studie
Dopřát si o víkendu více spánku není důvod k výčitkám. Naopak, pokud si přispíme, může to prospět našemu zdraví. Studie naznačuje jak a upřesňuje, zda to znamená vyspávat do oběda.
Příběhy psané pěnou. Seznamte se s těmi, kdo tvoří atmosféru českých hospod
Historie podniku Tankovka Astra v Kadani se píše už třináct let, ale pro pětadvacetiletou Štěpánku Tupou, která podnik nedávno přebrala po svých rodičích, začal tento příběh mnohem dřív. „V kuchyni...
Sexbomba z Liberce. Barbara Bouchetová ovládla italskou erotickou komedii
Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi. Utekla z Hollywoodu před pohrůžkou mafií. Učarovala Quentinu Tarantinovi. Stala se sex-ikonou italské sladké erotické...
Bez lana a cepínů, jen v kabátě. Jak před 240 lety zdolali první horolezci Mont Blanc
Dnes by tak nedostatečně vybavené dobrodruhy nikdo na alpské vrcholy nepustil. Před 240 lety to však nikdo nezkoumal a lékař Michel-Gabriel Paccard s Jacquesem Balmatem se stali prvními, kdo stanul...
Jsem vrah génius, říkal šerifův zástupce. Vypátrala ho matka jedné z obětí
Učitel, člen vlasteneckého protihippie sboru, policista, šerifův zástupce. Též sexuální deviant, který si liboval v mučení. A vrah, který miloval psychické týrání. Po odsouzení psal Gerard Schaefer...
Čech střílel nacisty, v Hollywoodu okouzlil hvězdy. Američané z něj udělali Maďara
Když vejde do nejznámějšího nočního podniku ve městě, všiml by si ho i slepý. Elegán ve světlém a na míru ušitém obleku. Hezký ostře řezaný obličej, pevná čelist, rozhodný sebevědomý postoj. Oči...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Svíčka z Fordu T stará 500 tisíc let? Archeologie, která dějiny nepřepsala
Mohly by kompletně přepsat naše dosavadní poznání historie. Dokládat existenci pradávných vyspělých civilizací, zpochybňovat stáří planety Země anebo vypovídat o cestování v čase. Kdyby jen tyhle...
Měl být dílem obra Benandonnera. Irský div vznikl mnohem větší silou
Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné varhany, tvoří ho na 40 tisíc čedičových sloupců, téměř perfektně vysoustružených do šestihranných tvarů. Vznik Obrova...