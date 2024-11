Dvě mladé dívky zavraždil a vykuchal. Případ Dity a Kamily je dodnes záhadou

To, co zbylo z Ditina těla, bylo objeveno v průhonickém lesoparku. Není jisté, zda se jednalo o místo, kde došlo k vraždě, nebo sem zabiják mrtvolu své oběti pouze pohodil. Pravděpodobnější je ovšem druhá varianta. | foto: koláž iDNES.cz

Nevyřešené případy – říká se jim též kriminalistické pomníčky – tvoří pevnou součást historie zločinu. Nemusí se nám to líbit, ale je to tak. Dobře je znají také čeští strážci zákona. Jedna z nejvýraznějších takových záhad se datuje do doby těsně před rozpadem Československa. Ačkoli od ní tedy uteklo už více než třicet let, svým způsobem zůstává stále živá.