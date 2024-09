Kondom patří i na telefon. Aplikace brání natáčení sexu bez souhlasu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Není to vylomenina, není to zbytečný komerční výmysl, co těžko hledá ospravedlnění. Aplikace Camdom reaguje na problém, který existuje a sílí. Ať už kvůli neopatrnosti, nebo zlému úmyslu totiž internetem poletuje masa záznamů sexuálních chvilek lidí, kteří o pornografickou popularitu nestáli. Digitální kondom tomu má zabránit.