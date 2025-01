Pro zdravý tlak, mozek, hubnutí. Seznamte se s nej dietami pro rok 2025

Část 1/6

Zdravý stravovací vzorec nemá být řeholí. K tomu však přirozeně musí splňovat ještě další kritéria.

Soupisku sestavoval pro server U.S. News & World Report panel devětašedesáti expertů. O rozptylu hledisek pro posuzování svědčí šíře jejich odborností, porota nezahrnovala jen lékaře a výživové specialisty, ale též nutriční epidemiology, odborníky na hubnutí a šéfkuchaře. Prověřovali přitom celkem osmatřicet stravovacích režimů a nahlíželi na ně skrze jednadvacet kategorií. Jejich poměřování stravovacích vzorců a diet nebylo rozhodně nahodilé.

Představíme vám tři stravovací režimy, které porota vybrala jako celkově nejlepší. Poukážeme na další, které bodovaly v některých speciálních ohledech, konkrétně v kategorii hubnutí, rychlé hubnutí, zdravý mozek a kognitivní kondice.

Podle Gretel Schuellerové ze zdravotní redakce U. S. News, která výzkum a hlasování již patnáctým rokem organizovala, přitom, diety, které v jednotlivých kategoriích excelovaly, mnohé spojuje. Už to je vodítkem, na co v kuchyni sázet. „Zdůrazňují přírodní, celé, nerafinované suroviny, mají rády ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, oříšky a semena, rostlinné proteiny,“ vypočítává Schuellerová, co mají vítězové společného.

Jedna z porotkyň Jill Weisenbergerová poté doplňuje ještě jeden aspekt. Dodržovat stravovací režim nesmí být nadlidským úkolem, nakupování nekonečným pátráním, kuchyň se nesmí měnit v laboratoř. „Zdravá dieta musí být jednoduchá, žádná složitá pravidla, žádné shánění speciálních potravin,“ poznamenává.

Když porota prověřovala stravovací režimy napříč kategoriemi, vítěz byl zcela jednoznačný. Z oněch jednadvaceti kategorií totiž vyhrál hned ve dvanácti.