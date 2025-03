Největší globální riziko? Nejsou to ani válka nebo počasí, ale dezinformace

Osmadvacetiletý Američan Edgar Maddison Welch doma popadl pušku a vydal se do pizzerie Comet Ping Pong. Podle zpráv, kterým zaručeně věřil, se ve sklepě washingtonské restaurace scházeli pedofilové včetně kandidátky na prezidentku USA Hillary Clinton. Welch vtrhl do pizzerie a namířil zbraň na jednoho ze zaměstnanců, ať jde s pravdou ven. Jenže nebylo co přiznávat: Welch uvěřil dezinformaci, kterou v prezidentské kampani roku 2016 šířily pochybné weby a také protikandidát Donald Trump.

Katastrofy a tragédie přitahují dezinformace, protože vzniká poptávka zjistit příčinu nebo viníka. Dezinformátor této nálady využije a viníka označí. Tomáš Koblížek Filozofický ústav Akademie věd ČR