Když bublá nespokojenost, potlačí ji nostalgie, říká filosof o devadesátkách

Snažíme se vysvětlit, co se mezi lidmi děje kolem televizních Devadesátek a vzpomínání. Nepřeskočím něco důležitého, když se rovnou zeptám na nostalgii?

Na to, jak si dnes připomínáme devadesátá léta, se dá pohlížet z mnoha různých úhlů. Období agresivní ekonomické transformace po pádu socialismu podle mě u řady lidí vyvolává spíše traumatické než nostalgické vzpomínky. Bylo to složité období a různí lidé budou jeho příběh vyprávět různě. Přesto si ale myslím, že pojem nostalgie je v tomto kontextu namístě. O devadesátých letech se dnes začíná hovořit s novou sentimentálností, tehdejší móda se stala novým retrem. A vlastně i samotné slovo „devadesátky“ mi připadá trochu nostalgické.

Dnešní mladí lidé žijí ve světě, který je výrazně komplikovanější a nepředvídatelnější než kdy dřív.