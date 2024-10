Místo rukou háky. A hlaveň. Detektiv Armes byl reálným superhrdinou

Část 1/5

Stvořen k extravaganci. Jay Armes se ztrátou rukou nenechal zlomit. Tragédie se stala jeh odrazovým můstkem, ztratil zábrany. Žádné proporce mu nebyly příliš nadnesené.

Vyrval syna herce Marlona Branda z rukou krvelačných hipíků, kteří jej unesli a ukrývali v pustině. Zorganizoval s pomocí helikoptéry útěk z mexického vězení, později inspiroval film s Charlesem Bronsonem. Vyřešil případ zavražděného staletého starce – z vraždy usvědčil jeho překrásnou mladou ženu modelku. Sexy krasavice následně vztáhla zbraň sama na sebe, ovšem ne kvůli strachu z trestu a vězení, ale proto, že neodolatelný soukromý detektiv odmítl její rozechvělé žadonění o sex.

Život a profesní dráha Jaye J. Armese, detektivního esa z amerického El Pasa, který zemřel ve dvaadevadesáti letech 18. září 2024, byla neuvěřitelnými eskapádami, kousky, výkony napěchovaná. Toto je jen nahlédnutí do portfolia jeho dechberoucích činů na úvod.

Povšechně jeho osobnost shrnují prostá, lakonická slova magazínu People: „Bezruký, ale vražedný.“ Velkolepost, barvitost jeho postavy pak podtrhuje i citát z týdeníku Newsweek. „Je expertem na štěnice, zručným pilotem, smrtícím střelcem a karatistou. Je snad nejlepším soukromým očkem v zemi,“ líčil v roce 1975. A dodával: „Jediné, co mu schází, jsou ruce.“

Detektiv Jay J. Armes totiž neměl ani jednu.

Ztráta jako zisk

Soukromé očko světového formátu se narodilo jako Julian Armas v roce 1932 v chudém sousedství El Pasa, v americko-mexické rodině prodavače z malého hokynářství. Navzdory skvělosti jeho profesní dráhy, navzdory výjimečnosti jeho charakteru a renesanční rozmáchlosti jeho detektivních, bojových, logistických, dokonce politických a mnoha dalších dovedností, nevíme o supermanově dětství příliš mnoho.

O jistých náležitostech svého života zachovával ohleduplné mlčení. „Ano, zabíjím lidi. Mluvit o tom však nechci,“ odmítal trapnost chvástání se, místo toho pouze suše objasňoval: „Je to jako válka. Postaví-li se mi někdo do cesty, snad ho budu muset zabít. Nemluvím o tom však rád.“ Zabíjel z profesní povinnosti, ne ze záliby. Nic, čím by chtěl ohromovat. Právě jeho uměřenost, civilní tón, s nímž přecházel svůj nevšední život, ohromovaly!

S obdobnými decentními ohledy obcházel i soukromé aspekty svého života. Co na něm záleží! O jeho raných letech tedy víme, a to ještě jen díky starému článečku v plátku El Paso Times, pouze tolik, že když mu bylo třináct, hrál si s kamarádem Dickem Caplesem s železničními třaskavkami, výbušninami pro akustické signály strojvedoucím. Onen jediný moment, do něhož se dětství detektivního velikána kondenzuje, je však tím nejzásadnějším. Tragickou náhodou mu totiž exploze utrhla obě ruce.

„Nesl to jako voják,“ komentoval neštěstí jeho otec pro článek, jenž doprovází fotografie usměvavého hocha. Dobový snímek svědčí o tom, že nebohého chlapce ztráta rukou nepřipravila ani o dobrou náladu, ani o zájem uplatnit se ve společnosti. Dosvědčuje vůli prospět jí – a zasloužit si své místo. S charakteristickým americkým pragmatismem, těžícím z protestantské etiky a houževnatosti kapitalistického individualismu, chlapec věděl, jak se s tělem, nově opatřeným nezničitelnými háky, o místo v komunitě zasloužit. Na neostré fotografii vidíme mladého muže, jak z korby pick upu nabírá na své železné ruce – věšáky balík novin, aby je roznesl spoluobčanům. Hoch – jeřáb.

Jeho další kroky dosvědčí, že se ztrátu rozhodl přeměnit v dar. Vydal se vstříc své vlastní verzi amerického snu. Byla doslova k neuvěření, proto se, jako lidé příliš všedních životů i schopností, za pochyby o její pravdivosti nestyďme.