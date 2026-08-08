Účel práce vydané v magazínu Neurology je zřejmý. Demence je šířící se nemocí, podle předchozí studie autorského týmu je jejímu riziku vystaveno asi dvaačtyřicet procent obyvatel Spojených států, kteří jsou dnes ve středním věku.
Možnosti ovlivnit již rozvinuté onemocnění s pomocí prášků jsou stále velmi omezené. O to důležitější je prevence.
Proto studie hledala, jakých rizikových faktorů by se měla týkat. A jak silné mohou být.
Cukrovka, vysoký tlak, kouření
Rozsah studie byl přesvědčivý, zahrnovala více než dvanáct tisíc lidí, jejich průměrný věk byl šestapadesát let. Výzkum je měl v hledáčku až po dobu třiceti let. Sledoval je skrze tři faktory, které jsou pro rozvoj demence rizikové.
Prvním byl vysoký tlak, za rizikovou hranici studie považovala systolický tlak 140 mmHg a vyšší, diastolický tlak 90 mmHg a vyšší nebo užívání antihypertenziv. Druhým byla cukrovka, diagnostikovaná lékařem, užívání antidiabetik nebo hladinu glykovaného hemoglobinu 6,5 procenta. Třetí monitorovanou okolností, která zvyšovala nebezpečí demence, bylo kouření.
Podle přítomnosti rizikových faktorů výzkum rozčlenil muže a ženy do čtyř skupin, od těch, kteří neměli žádný, po ty, kteří inkasovali všechny tři. Sledoval jejich kognitivní funkce s pomocí podrobných neuropsychologických testů, zdravotních záznamů, rozhovorů s příbuznými.
Výsledky odhalily, že mezi cévní zátěží ve středním věku a rizikem demence ve stáří je přímá souvislost. A velmi silná. Studie ji dokázala vyjádřit i v číslech. To je její přínos, dosud se obvykle psalo jen o relativním riziku.