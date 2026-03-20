Smrt jistě rozesmál, přesněji se k ní vyloženě prochechtal Martin Aragonský, vládnoucí značné části Španělska i Sicílii. Skutečně se tvrdí, že zemřel smíchy. Je to pravda, ale není to zcela přesné, neboť legrace ho zabila roku 1410 v Barceloně ruku v ruce s přejídáním. Nejprve spořádal celou husu, přitížilo se mu, a tak ulehl do postele. Rozveselit ho přišel jeho oblíbený šašek a byl toho dne tak vtipný, že král dostal nekontrolovatelný záchvat smíchu, začal sípat, a už bylo pozdě. Husa plus humor je jistá smrt.
Snažil se prchnout před svými vrahy tunelem, jejž ale nedlouho předtím nařídil zazdít, protože mu tam padaly tenisové míčky.