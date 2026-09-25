Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dědice našli v Rakousku, nápad by vyvolal odpor. Co kdyby měli Češi opět monarchii

Ivan Brezina
  18:00

Fotogalerie7 Premium

Karel IV. | foto: archiv MAFRA

Napadlo vás někdy, proč v Praze na Hradě nesedí ctihodný muž se svatováclavskou korunou na hlavě? Proč udržují monarchie v mnoha jiných státech Evropy? Tématem královských dynastií se zabýval magazín Víkend DNES.

Král je mrtev – ať žije král, zvolali na konci srpna Norové. Ale jen pomyslně, protože ve skutečnosti v severské zemi nikdo nejásal. Ve věku 89 let zemřel král Harald V., což byl důvod k národnímu truchlení už proto, že ho Norové milovali. Na trůn usedl jeho syn, korunní princ Haakon VIII.

I pokud severskou politiku nesledujete, nabízí vizi alternativního světa. Zkusme si představit, jaké by to bylo, kdybychom měli dědičný královský rod i v Česku. Neřešme, kde by se vzal ani kdo by nám vládl. Nebylo by to ale lepší než rozčilovat se u volby hlavy státu a hádat se, kdo je vulgární opilec a kdo bývalý komunistický rozvědčík?

U Habsburků příbuzenské sňatky v zájmu udržení majetku a moci probíhaly po staletí. Důsledkem byly genetické poruchy včetně duševních nemocí a tělesných deformit.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Moravská stopa ve Francouzské revoluci: vyhlašujeme vítěze kvízu o knihu

Vladimír Vokál: „Moses Dobruška: Moravská stopa ve Francouzské revoluci“

Přibližuje pozoruhodný osud brněnského rodáka, který během svého života několikrát změnil jméno, víru i identitu, stal se šlechticem a nakonec se zapojil do Francouzské revoluce. V dubnu 1794 skončil...

Tichý dobrák, říkali o něm. Neteř měsíce věznil v chlívku, hlavu jí zavíral do bedny

Premium
Sériový vrah Hubert Pilčík na policejní fotografii a snímek z policejní...

Byl to nelítostný sériový vrah, který na začátku 50. let nabízel útěk na Západ, v hraničních lesích však své klienty okradl a zavraždil. Hubert Pilčík – který posloužil jako vzor pro díl Bestie v...

OBRAZEM: Zvídavý rypouš, delfíni u surfařů. Nadchněte se tvářemi oceánu

Divoký i hravý, silný i křehký. Oceán v mnoha jeho podobách oslavuje soutěž...

Divoký i hravý, silný i křehký. Oceán v mnoha jeho podobách oslavuje soutěž Ocean Photographer of the Year 2026.

Zažil dobytí Anglie Normany. Nyní dostal muž tvář a kus příběhu

Pevný pohled. Muž, jehož tvář rekonstrukce vydala, musel notně bojovat, aby...

Zemřel před téměř tisíci lety, třináct let poté, co Normané dobyli Anglii. Archeologie mu proto dala přídomek Muž dobytí. Nyní dostal tvář, ale nejen tu. Analýza vydala několik střípků o jeho životě....

Řídnoucí vlasy zmizí za jedno odpoledne. Nejdřív však musí pod strojek

Kadeřník vám může nalepit tupé. Řídnoucí vlasy už se neřeší v Turecku, ale...

Muž usedne do křesla s prořídlými vlasy a odchází s hustým účesem, u kterého je těžké poznat, kde končí jeho vlastní vlasy a začíná náhrada. Bez transplantace a bez čekání na nový růst. Moderní tupé,...

Dědice našli v Rakousku, nápad by vyvolal odpor. Co kdyby měli Češi opět monarchii

Premium
Karel IV.

Napadlo vás někdy, proč v Praze na Hradě nesedí ctihodný muž se svatováclavskou korunou na hlavě? Proč udržují monarchie v mnoha jiných státech Evropy? Tématem královských dynastií se zabýval magazín...

25. září 2026

Zažil dobytí Anglie Normany. Nyní dostal muž tvář a kus příběhu

Pevný pohled. Muž, jehož tvář rekonstrukce vydala, musel notně bojovat, aby...

Zemřel před téměř tisíci lety, třináct let poté, co Normané dobyli Anglii. Archeologie mu proto dala přídomek Muž dobytí. Nyní dostal tvář, ale nejen tu. Analýza vydala několik střípků o jeho životě....

25. září 2026

Nejbláznivější kampaň na whisky. Devět pokladů stále čeká na objevení

Obdobné krasavice na nálezce čekaly. Čekají dodnes!

Kanadská palírna spustila šílenství v době, kdy nebyl internet, reality show ani geocaching. Od všeho však měla něco. Bedny s whisky, které ukryla po světě a k nimž naznačovaly cestu rébusy a...

24. září 2026

Jedli ženy, vraždili děti. Chytrák napálil vědce vymyšlenou společností

Premium
George Psalmanazar. Jeho rodné jméno neznáme, portrét se dochoval.

Měl fantazii. Vymyslel si celou ostrovní společnost, její jazyk, abecedu, bizarní zvyky. A měl také drzost. Své báchorky předkládal anglické šlechtě i královské vědecké akademii. Úspěšně. Byl...

23. září 2026

VIDEO: Facky, zadky, plastiky. Rumunská MMA korporace sází na bizarní show

Ta sedla! Plácání přes zadek je atraktivní sport

Má to téměř vše. Unifikovanou krásu s plastikami a monstrózními rty, sexismus, absenci jakéhokoli umu. Dámská fackovaná servírovaná rumunskou organizací RFX je ryzím spektáklem.

22. září 2026

KVÍZ: Kolik toho víte o dynastii Přemyslovců?

Výstava o Přemyslovcích v Národním muzeu trvá až do října 2026.

Učí se o nich už na základních školách, jejich životní příběhy spoluutvářely české národní povědomí a jejich moc a sláva sahala „od Jadranu k Baltu.“ Řeč je o Přemyslovcích, mocné dynastii, která z...

vydáno 22. září 2026

Invaze do Brazílie v roce 1942. Kdo tam vlítne dřív: Němci, nebo Američané?

Premium
Američtí vojáci v Natalu. Nakonec se z Brazílie dostali, a nepotřebovali invazi.

Asi byste neuhodli, která země měla být první, kde se Spojené státy vylodí za druhé světové války, prostřílí si cestu do měst a už tam zůstanou. Plán měl přes sto stran a jmenoval se Guma. Amerika...

21. září 2026

KVÍZ: Moravská stopa ve Francouzské revoluci: vyhlašujeme vítěze kvízu o knihu

Vladimír Vokál: „Moses Dobruška: Moravská stopa ve Francouzské revoluci“

Přibližuje pozoruhodný osud brněnského rodáka, který během svého života několikrát změnil jméno, víru i identitu, stal se šlechticem a nakonec se zapojil do Francouzské revoluce. V dubnu 1794 skončil...

vydáno 21. září 2026

Hliník dražší než zlato. Když půl kila stálo jako dům a honorace jím jedla

Premium
Na dobovém obrázku předvádí dánský vědec Hans Christian Orsted kolegům jeden ze...

Znáte jméno Hans Christian Orsted? Tento dánský vědec přesně před dvěma sty lety, v srpnu 1826, oznámil světu, že má v ruce zbrusu nový, dosud neznámý kov – hliník. A odstartoval příběh materiálu,...

20. září 2026

Tichý dobrák, říkali o něm. Neteř měsíce věznil v chlívku, hlavu jí zavíral do bedny

Premium
Sériový vrah Hubert Pilčík na policejní fotografii a snímek z policejní...

Byl to nelítostný sériový vrah, který na začátku 50. let nabízel útěk na Západ, v hraničních lesích však své klienty okradl a zavraždil. Hubert Pilčík – který posloužil jako vzor pro díl Bestie v...

20. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Zvídavý rypouš, delfíni u surfařů. Nadchněte se tvářemi oceánu

Divoký i hravý, silný i křehký. Oceán v mnoha jeho podobách oslavuje soutěž...

Divoký i hravý, silný i křehký. Oceán v mnoha jeho podobách oslavuje soutěž Ocean Photographer of the Year 2026.

20. září 2026

Teroristka z nóbl rodiny. Okrádala barony, vyráběla bomby pro IRA, ve vězení porodila

Premium
Rose Dugdaleová vyráběla bomby pro Irskou republikánskou armádu a zosnovala...

Rose Dugdaleová vyráběla bomby pro Irskou republikánskou armádu a zosnovala obří loupež uměleckých děl, při níž zmizelo devatenáct vzácných obrazů včetně děl Vermeera, Goyi a Rubense v hodnotě zhruba...

19. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×