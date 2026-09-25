Král je mrtev – ať žije král, zvolali na konci srpna Norové. Ale jen pomyslně, protože ve skutečnosti v severské zemi nikdo nejásal. Ve věku 89 let zemřel král Harald V., což byl důvod k národnímu truchlení už proto, že ho Norové milovali. Na trůn usedl jeho syn, korunní princ Haakon VIII.
I pokud severskou politiku nesledujete, nabízí vizi alternativního světa. Zkusme si představit, jaké by to bylo, kdybychom měli dědičný královský rod i v Česku. Neřešme, kde by se vzal ani kdo by nám vládl. Nebylo by to ale lepší než rozčilovat se u volby hlavy státu a hádat se, kdo je vulgární opilec a kdo bývalý komunistický rozvědčík?
U Habsburků příbuzenské sňatky v zájmu udržení majetku a moci probíhaly po staletí. Důsledkem byly genetické poruchy včetně duševních nemocí a tělesných deformit.