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Hitler, faraon, lachtan. Poznejte zákony a pasti online potyček

Autor:
Godwinovo pravidlo, Reductio ad Hitlerum, pravidlo Poeovo, Brandolinovo, lachtaní metoda. Seznamte se s triky, pastmi a fauly, které dělají z online debat neplodnou disciplínu.
Část 1/5

Godwinovo pravidlo: a Reductio ad Hitlerum

Do historie se zapsal tak destruktivně, že se přirovnání k Adolfu Hitlerovi v zanícených debatách používá jako rádoby finální „argument“.

Je univerzálním osočením. Zarputilé debaty k němu míří spontánní gravitační silou: „Mluvíš jako Hitler.“ K tomu, že ostré, umanuté online debaty se sunou k přirovnávání k Hitlerovi, si všiml už v roce 1990 Michael Wayne Godwin. Americký právník, spisovatel a kdysi i poradce nadace Wikimedia to zaregistroval na USENETu, systému elektronických diskusních skupin, který vznikl jako součást internetu. Onen jev nazval s nadsázkou Godwinovým zákonem.

Doslovně zní: „S narůstající délkou online diskuse se pravděpodobnost srovnání s nacisty nebo Hitlerem zvyšuje.“ V roce 2012 byl Godwinův zákon dokonce oficiálně zapsán do třetího vydání Oxfordského slovníku angličtiny.

Godwinův postřeh však nebyl originální, jev, který zaznamenal, byl totiž starší než rané doby internetu. Již o čtyřicet let dříve, v roce 1953, přišel s takzvaným Reductio ad Hitlerum americký filozof Leo Strauss. Definoval ho takto: „Rétorická chyba, která odsuzuje argument oponenta tím, že ho spojuje s Hitlerem, nacisty nebo nacismem.“

Denuncování diskuzních protivníků přirovnáním ke ztělesnění nelidskosti, tyranství, barbarství však jistojistě nečekalo až na Hitlera. Určitě ho znala i předchozí historie debat.

Kdo však byl padouchem, na nějž se odkazovalo, předtím?



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