Jsou i chlapci, kteří nepláčou. Rabín popisuje, jak děti reagují na obřízku

Jako malý kluk si rád hrál s vláčky. Jednou však bezmyšlenkovitě umístil figurky do nákladního vagonu, a tatínek ho velmi rozrušeně napomenul, ať už to nikdy nedělá. Vysvětlil mu, že se takovými vagony lidé vozili do koncentračních táborů, odkud už se nikdy nevrátili. „Vnímal jsem jeho vyprávění jako minulost obestřenou tajemstvím a jsem rád, že moje děti už mohou podle tradic našich předků svobodně žít,“ říká reformní český rabín DAVID MAXA (33). „Je krásné, když můj syn mluví v tramvaji o šabatu, zatímco můj otec by to na veřejnosti považoval za velmi nebezpečné,“ dodává. | foto: Jan Zátorský, MAFRA