Notebook v „neprůstřelné“ vestě. Darwinovy ceny nešetří cynismem

Macbook z vesty „neprůstřelnou“ neudělal

Jste voják, pohybujete se ve válečné zóně, v první linii, všude kolem se střílí, jste rád, že na sobě máte neprůstřelnou vestu, poskytne jistou ochranu. Úkol je jasný, postupovat, vytlačovat nepřítele. Být ostražití. Jenže okolní civilní domy lákají: Co se v nich ukrývá? A co z toho by se dalo odnést, poslat domů do Ruska jako válečnou trofej? Jako přilepšení, pozdrav rodině z Ukrajiny?

Ukrajinské domovy vybízely k rabování a bezejmenný ruský voják svodům nejspíš podlehl. Odměnou mu byl Macbook. Jenže kam ho ukrýt, jak si lup vítězoslavně odnést, aby na bojišti nepřekážel? Řešení se „hrdinovi“ zřejmě nabídlo samo: neprůstřelná vesta se jevila jako ideální schrána, stačilo z ní vypreparovat balistický plát – a uložit do ní lup. Do otvoru sedl naprosto přesně. Neslo to jistá rizika, protože právě onen plát dával vestě neprůstřelnou vlastnost. Macbook na rozdíl od neprůstřelné desky střely nezastaví. Ale co už.

Cynismus Darwinových cen nezastaví ani válka, proto zahrnují i tento případ mrtvého ruského vojáka, který padl při bojích o město Irpiň a jehož vesta ukrývala místo balistické desky Macbook. Jak však pečlivě dodává portál Popular Military, není doloženo, že Macbook pocházel z rabování. Darwinovu cenu mu však neupře ani nepravděpodobná varianta, že by s ním ruský voják odjel ve vestě již z Ruska.

„Karma,“ komentovali Macbookem vypolstrovanou „neprůstřelnou“ vestu ukrajinští vojáci, když oběť Putinovy války našli.

Podívejte se, jak „neprůstřelný“ je Macbook: