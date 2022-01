Darwinovy ceny: cvičenec přepůlený letounem i voják, co chtěl být Superman

Mrtví řidiči se nepřou

Darwinovy ceny letí každoročně za těmi, kdo ze světa odešli kvůli fascinující hlouposti.

Mohla to být docela obyčejná dopravní nehoda, nikomu se při ní nakonec nic nestalo. Zranění však evidentně utrpěl smysl obou řidičů pro spravedlnost a pro svou verzi, kdo za havárii může. Proto oba pánové onoho zářijového dne roku 2021 vystoupili na rušné kalifornské silnici Interstate 80 a začali se handrkovat.

A potom se již nepřeli. Leželi na vozovce, ani nehlesli. Zatímco se totiž snažil jejich neurvale pohozeným automobilům na silnici vyhnout nešťastný řidič mini cooperu, napálil to rovnou do nich. „Nebylo to k němu fér,“ konstatuje porota a upřesňuje, že na vině nebyl alkohol ani jiné návykové látky, jen nedostatek zdravého rozumu na straně obou pánů. Proto jim vysílá Darwinovu cenu.