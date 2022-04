Veselé Velikonoce, knihovnice. Zloděj vrátil po 22 letech Darwinovy bloky

Vystihnout pocity, které univerzitní knihovnici Jessicu Gardnerovou ovládaly, když prozkoumávala růžovou dárkovou tašku, kterou kdosi položil na veřejné prostranství u knihovny, kde nejsou bezpečnostní kamery, je však složitější. „Chvěla jsem se,“ přiznala Gardnerová listu The New York Times.

Právě ona přitom má v příběhu, který skončil pro lidstvo dobrým koncem, důležitou roli. Prim však hraje to, co se v tašce ukrývalo. Dva zápisníky pohlednicového formátu.

Okno do vývoje myšlení a teorie

Charles Darwin si je začal psát v roce 1837 po návratu z cesty lodí HMS Beagle, nesou označení Zápisník B a C a spolu se Zápisníkem C se jim říká Transmutační zápisníky. Běžné bloky, které se v jeho době daly koupit v každém papírnictví, jsou oknem do jeho myšlenkového procesu, nabízejí výjimečný vhled do jeho pátrání po řešení záhady záhad, odpovědi na otázku, jak vznikají nové druhy.

Bloky ukazují, jak Darwin vycházel z bezpočtu zdrojů, četby nejen přírodovědné, ale též filozofické a ekonomické literatury, ovšem také ze svých diskuzí s chovateli psů, koní, drůbeže. Jak z toho všeho postupně splétal svou vlastní teorii.

Zápisník B zachycuje jeho přeslavný strom života, náčrtek, který ilustruje rozvětvený systém linií vysvětlující existující a vyhynulé druhy. „Linie druhů, které se dobře adaptovaly svým podmínkám, pokračuje, zatímco ostatní druhy čeká vyhynutí,“ komentuje transmutační obrazec knihovna Univerzity v Cambridgi. Druhý z bloků se zabývá otázkami křížení druhů, dědičnosti. Rozvařuje však též nad otázkami ohledně života, smrti, náboženství a materialistického světonázoru.

Zápisníky se ukrývaly v modré krabičce, v níž byly i v univerzitním archivu.

„Tyto dva zápisníky jsou snad nejzásadnějším dokladem vědeckého objevu teorie evoluce,“ podtrhuje Gardnerová pro Washington Post. Jim Second, který vede Darwin Correspondence Project Univerzity v Cambridge, zdůrazňuje, že zápisníky umožňují „bezprecedentní vhled do toho, jak jedinec dospívá k objevu“.

Dlouhé úsilí neúnavné knihovnice

Po dvaadvacet let však svět nevěděl, kde jsou. Bývaly pečlivě uloženy ve speciálních sbírkách knihovny, kde se ukrývají nejcennější a nejhodnotnější kusy. V září 2020 byly vyňaty, kvůli fotografování – a když se v lednu 2001 konala rutinní kontrola materiálů, nebyla malá modrá krabička, v níž byly uloženy, k nalezení.

Nejprve se mělo za to, že se při návratu pouze zatoulaly, někdo je uložil do špatného archivu, ztratily se v moři deseti milionů knih, map a předmětů, jimž je knihovna domovem, popisuje magazín The Smitshonian. Jenže hledání bylo neúspěšné. A trvalo dlouho, archiv speciálních sbírek sám představuje miliony dokumentů a 45 kilometrů polic, celá univerzitní knihovna potom více než 210 kilometrů.

Nevzdávala to. Jessica Gardnerová měla nápad, vůli, trpělivost. A nakonec k dobrému konci příběhu zápisníků jistě přispěla. To je on, strom života. Je uvozen slovy „Myslím“.

V roce 2017 se vedoucí knihovnicí stala v Univerzity v Cambridgi paní Gardnerová a rozhodla se pro ráznější přístup. Při pátrání v knihovně se spojila s experty, jejich závěr zněl, že cenné zápisníky byly s největší pravděpodobností ukradeny. Jenže marné bylo i policejní vyšetřování i zapojení Interpolu.

Proto se Gardnerová rozhodla vyzkoušet ještě intervenci jiného druhu. Vsadila na vysvětlování, jak cenné zápisníky jsou, co pro lidstvo znamenají. Bylo to doslova informační tažení, popisuje Washington Post.

V roce 2020 se na veřejnost obrátila silným apelem, písemným i na videozáznamu. Gardnerová ho vydala symbolicky 24. listopadu, který je známý jako „Den evoluce“, protože právě onoho dne roku 1859 vyšlo Darwinovo dílo O původu druhů. „S ohledem na jejich unikátní povahu je obtížné odhadnout cenu oněch zápisníků, pravděpodobně však půjde do milionů liber,“ přiznávala všem, včetně toho, kdo měl zápisníky v držení. Hned však zdůrazňovala, že jejich hodnota spočívá v jejich přínosu pro lidstvo, a že proto by měly být dostupné všem.

Vysvětlovala, že „před dvaceti lety byly bezpečností postupy jiné“. „Dnes bychom tak významnou ztrátu předmětu odhalili hned, hned by byla nahlášena jako potenciální krádež a začalo by široké pátrání,“ líčila. Především se obracela na současné i dřívější zaměstnance knihovny, na badatele, antikváře, ale též na nejširší veřejnost, žádala o jakoukoli informaci.

I její apely však byly bezvýsledné, experti ji však vyzývali, ať neustává, popisovali příklady, kdy se předměty vrátily po desetiletích. A Jessica Gardnerová byla neúnavná.

A pak u knihovny přistála 9. března letošního roku ona růžová taška.

Chtěli jsme vidět ty dvě stránky

Kromě modré krabičky v ní byl i vzkaz, který zřejmě patřil právě Gardnerové: „Knihovnice, veselé Velikonoce“. A „X“ jako anonymní podpis. V krabičce byla hnědá obálka a v ní oba zápisníky v potravinářské folii. Gardnerová a její kolegyně a kolegové však byli obezřetní, z folie bloky nevyňali, nejprve kontaktovali policii.

Když od ní dostali povolení, zápisníky vyjmuli odborníci na konzervaci knih. Poté si zápisníky prohlíželi, stranu po stránce. Jedné se však nemohli dočkat, za stranou 36 zápisníku B pospíchala Gardnerová nejvíc. Ano, na ní Darwin v létě roku 1837 načrtl strom života, aby zachytil ideu, podle níž mají rozmanité druhy tytéž předchůdce. „Třásla jsem se, než jsem tu stranu uviděla,“ přiznávala Gardnerová.

Zevrubná inspekce přinesla uklidnění, obě díla byla bez poškození. Ať je měl kdokoli, pečoval o ně pečlivě a dobře. Jsou v „neuvěřitelně dobrém stavu“, mohla konstatovat Gardnerová. A s úlevou komentovala i neobvyklý způsob jejich návratu v růžové taštičce a s darebáckým vzkazem. „Hravé,“ odtušila.

Pravost navrácených zápisníků potvrdila čtyři kola zkoumání expertů na kulturní dědictví, Darwinovo dílo a starožitnosti.

Knihovna soudí, že k dobrému konci celého příběhu přispěly i její apely. „Věříme, že naše rozhodnutí mělo přímý dopad na návrat zápisníků. Rádi bychom využili této příležitosti a z celého srdce veřejnosti poděkovali,“ uvedla Gardnerová v prohlášení. Dodala, že zápisníky „mohou být tenké, ale jejich dopad na vědní historii a jejich význam pro naše světové sbírky nelze přecenit.“ Přepsané navrácené zápisníky jsou dostupné v elektronické formě tady a tady, všechny Darwinovy poznámkové bloky zde.