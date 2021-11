Mužem roku je raper Dalyb. Ovládl anketu Esquire MAN

Dalyb, vlastním jménem Dalibor Štofan, už nějaký čas potvrzuje, že má nejen vkus, ale i designérský švih. Jako sólový umělec se v roce 2019 prosadil debutovým albem Teen(r)age a jeho styl zaujal posluchače i designéry. Stal se módní ikonou svého publika, přišly první nabídky a letos zazářil i mezi tvůrci streetwearového brandu Best nights. V červnu představil první kolekci své udržitelné upcycled značky textil.studio.

Ale nezastavil se ani ve světě hudby, se skupinou Haha Crew stále láká fanoušky, kteří chtějí slyšet něco nového, nápaditého a zároveň stylového. Rap je současností i budoucností, vždyť Dalyb přebral štafetu od drsnějšího a méně uhlazeného kolegy Yzomendiase. Rozdílů mezi nimi je však víc.

„Obraz dokonalého muže je nes jiný než dřív,“ říká. „Sice zodpovědnost a povinnost se postarat zůstaly, ale jeho postavení se změnilo. Určitě bych přidal slušnost, ta je dnes hodně důležitá. A je i součástí úspěchu.“

Zároveň jde s moderní dobou a myslí na budoucnost. A v té budoucnosti hlavně na lidi, na talentované tváře kolem sebe. Až potom na své vlastní ego. „Svět se mění, transformuje,“ nechal se slyšet při focení pro časopis. „A věřím, že se lidé probudí, že si řeknou: nechceme nechat náš svět padnout. Chtěl bych na nějaké krásné parcele vybudovat školu, ateliéry, harmonické místo, kde budou lidé žít, tvořit, vyjadřovat se a kde jim bude dobře.“

Výsledky ankety Esquire MAN 2021 Fashion: Dalyb Byznys: Jan Fabiani Sport: Jiří Procházka ART: Viktor Sheen Digital: Oktagon MMA Esquire MAN international: Ben Gorham Celkový vítěz Esquire MAN: Dalyb

Přitom dobře ví, že lidstvo není jen dobré. Že všechno špatné, co na světě kolem je, má své kořeny v nás. V naší povaze. To však není nic, co by ho odradilo od jeho cílů. „Vždy je mezi lidmi část, která vám nepřeje, která má jiné nastavení a jiný pohled na život. I proto cítím velkou zodpovědnost, chtěl bych změnit svět, změnit celou generaci, dát lidem, co umím, aby byli lepší.“

Předávat má určitě komu, vždyť jen na Instagramu má 118 tisíc sledujících.

Ceny těm nejlepším v anketě Esquire Man 2021 se odevzdávaly v divadle Royal za moderace vždy vtipného a nezastavitelného Luďka Staňka. Kromě hlavní ceny pro Dalyba, který triumfoval zároveň v kategorii Fashion, byli oceněni další čtyři výjimeční muži - jako nejlepší byznysmena si čtenáři vybrali Jana Fabiniho, zakladatele e-shopu s nerezovým nádobím, ve sportu triumfoval fenomén českého MMA Jiří Procházka, kategorii ART ovládl další raper Viktor Sheen a pětici doplňují Ondřej Novotný a Pavol Neruda, tedy spolumajitelé společnosti oktagon MMA. Tu při cestě stát se evropskou turnajovou jedničkou ve světě bojovníků v kleci nezastavily ani lockdowny a covidová pandemie.

Poslední kategorií byl speciální Esquire MAN international, kde dominoval zakladatel značky Byredo Ben Gorham. I on mohl poděkovat partnerům projektu, kterými jsou vedle automobilky Škoda také pivovar Krušovice, Samsung, Oaks Prague a Ron Zacapa.