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Ďábel před soudem. Vraždila posedlost zlými silami, argumentovala obhajoba

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Arne Cheyenne Johnson. Měl pozvat Zlo to svého těla. Vraždit měl pod jeho vedením, tvrdila obhajoba. | foto: ČTK

Když jeho budoucího švagra posedl ďábel, vyzval satana, ať si místo něj vezme jeho samotného. A pekelné síly se do něj opravdu přestěhovaly. Následně skrze něj zabily člověka. Proto je Arne Johnson nevinný: z důvodu posedlosti ďáblem. Tak zněla obhajoba. Soud, který se odehrál v roce 1981, tak byl vůbec prvním známým procesem ve Spojených státech, kde se mělo zkoumat ďáblovo angažmá.
Krimi příběh

Dva určující momenty temného příběhu od sebe dělí jen pár měsíců. První představovala dramatická scéna, jejíž ústřední postavou byl dvanáctiletý David Glatzel. Chlapec podstupoval proces vymítání ďábla, již poněkolikáté. Trpěl. Běsnil. Trýznil se. Aktérem onoho výjevu se však nakonec měl stát Arne Cheyenne Johnson, přítel jeho sestry. Už nemohl přihlížet hochovu utrpení. Rozhodl se ďábla oslovit. „Nechej to dítě na pokoji. Vezmi si mě. Jsem tady. Vezmi si mě.“

Bestie, jak nelidskému mučiteli začala rodina přezdívat, začala být nenažranější a nenažranější. „Viděla jsem tvář s rozeklanými zuby, uhlově černýma očima, měla rohy, špičaté uši,“ líčila Davidova sestra.

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