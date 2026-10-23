Dva určující momenty temného příběhu od sebe dělí jen pár měsíců. První představovala dramatická scéna, jejíž ústřední postavou byl dvanáctiletý David Glatzel. Chlapec podstupoval proces vymítání ďábla, již poněkolikáté. Trpěl. Běsnil. Trýznil se. Aktérem onoho výjevu se však nakonec měl stát Arne Cheyenne Johnson, přítel jeho sestry. Už nemohl přihlížet hochovu utrpení. Rozhodl se ďábla oslovit. „Nechej to dítě na pokoji. Vezmi si mě. Jsem tady. Vezmi si mě.“
Bestie, jak nelidskému mučiteli začala rodina přezdívat, začala být nenažranější a nenažranější. „Viděla jsem tvář s rozeklanými zuby, uhlově černýma očima, měla rohy, špičaté uši,“ líčila Davidova sestra.