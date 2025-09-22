Představ si, je mu dvacet, a ještě nemá holku! Takhle si často postěžují rodiče, když se baví se svými vrstevníky o mladé generaci. Pro ně je to neuvěřitelné a nepochopitelné. A debata může pokračovat.
„Zrovna nedávno jsem někde četl, že mladé nezajímá sex, že to dokonce ani nedělají.“
„Náš Honza ještě s holkou nechodil, a to je mu pětadvacet, no chápete to?“
„Jak to můžeš vědět? To se ti s tím svěřuje?“
„Vím to, protože pořád jenom sedí doma.“
„Jo, chlapi, my to měli jinak, že jo? Mně když bylo pětadvacet, čekali jsme s Janou už druhé děcko.“
„To přece nemůžeš srovnávat, teď můžou cestovat, studovat, užívat si, mají úplně jiné možnosti, než jsme měli my.“
„Ale já právě mluvím o tom, že si neužívají, jenom sedí u mobilů. Opravdu spolu nespí, jsou na to i průzkumy, teď se o tom všude píše.“
„Když mi bylo pětadvacet, každá holka se přede mnou musela mít na pozoru.“
„Vážně? No já si pamatuju, že jsi v té době bydlel u tchyně a vozil po sídlišti kočár s miminem.“
„No tak dobře, ale copak byste v tom věku řekli, že vás nezajímá sex?“
„No to ne, to dá rozum.“
Sociální sítě vyvolávají podobné pocity jako podařený sex. Dodávají hormony spokojenosti a štěstí. Takže co když není důvod považovat panice a panny za nějaké chudáčky.