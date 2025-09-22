Intimita ve full HD. Mladí Češi lámou rekordy v panictví, pro starší jsou chudáčci

Premium

Skoro vůbec se spolu nemilují, to my v jejich věku... Když přijde řeč na intimní život, otevírá se mezi generacemi hluboká názorová propast. | foto: Shutterstock

Scarlett Wilková
  16:00
Skoro vůbec se spolu nemilují, to my v jejich věku... Když přijde řeč na intimní život, otevírá se mezi generacemi hluboká názorová propast. Někdy jen do chvíle, dokud ti starší možnosti erotiky a sexu, které nyní virtuální prostor nabízí, sami neokusí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Představ si, je mu dvacet, a ještě nemá holku! Takhle si často postěžují rodiče, když se baví se svými vrstevníky o mladé generaci. Pro ně je to neuvěřitelné a nepochopitelné. A debata může pokračovat.

„Zrovna nedávno jsem někde četl, že mladé nezajímá sex, že to dokonce ani nedělají.“
„Náš Honza ještě s holkou nechodil, a to je mu pětadvacet, no chápete to?“
„Jak to můžeš vědět? To se ti s tím svěřuje?“
„Vím to, protože pořád jenom sedí doma.“
„Jo, chlapi, my to měli jinak, že jo? Mně když bylo pětadvacet, čekali jsme s Janou už druhé děcko.“
„To přece nemůžeš srovnávat, teď můžou cestovat, studovat, užívat si, mají úplně jiné možnosti, než jsme měli my.“
„Ale já právě mluvím o tom, že si neužívají, jenom sedí u mobilů. Opravdu spolu nespí, jsou na to i průzkumy, teď se o tom všude píše.“
„Když mi bylo pětadvacet, každá holka se přede mnou musela mít na pozoru.“
„Vážně? No já si pamatuju, že jsi v té době bydlel u tchyně a vozil po sídlišti kočár s miminem.“
„No tak dobře, ale copak byste v tom věku řekli, že vás nezajímá sex?“
„No to ne, to dá rozum.“

Sociální sítě vyvolávají podobné pocity jako podařený sex. Dodávají hormony spokojenosti a štěstí. Takže co když není důvod považovat panice a panny za nějaké chudáčky.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Porno konference: modelky řešily algoritmy, vyhoření a měly sex

Byla to byznysová konference jako každá jiná. Alespoň na první pohled: prezentace, workshopy, nabízení vizí, hledání cest k vyšší produktivitě, uzavírání nových partnerství. Jenže ne tak docela. Do...

Jako z hororu: jizvu jako odznak cti vyráběly buršácké souboje

Vypadali jako monstra. Na obličeji bizarní kovové okuláry. Jednomu se na tváři šklebila otevřená rána od úst k uchu, jako by se polovina obličeje krvavě smála. Druhý měl odseknutý kus nosu. Zranění...

Poslechněte si reálnou rozkoš. Zní pestřeji než porno, říká archiv orgasmů

Cizí orgasmy známe obvykle jen z porna nebo z Hollywoodu, a to je fikce. Klame, křiví realitu. A diktuje zavádějící stereotypy. Chtěli jsme ukázat, jak pestře ve skutečnosti vyvrcholení znějí, řekla...

Měla si vzít muže, co ji znásilnil. Místo toho Franca Viola změnila Sicílii

Prošla peklem, našla sílu říci „Ne“. Jenže sicilská dívka Franca Viola a její rodina nebojovaly jen s mafií. Čelit museli tamním tradičním hodnotám, protiženské patriarchální společnosti, bližním,...

Pomáhám mužům, kteří ještě nechtějí brzdit, říká lékař o testosteronové terapii

Premium

Marek Dvořák je urgentní lékař u pozemní i letecké záchranné služby, edukuje na sítích a nabízí kurzy první pomoci. Kromě toho spolupracuje s klinikou, která se zaměřuje na testosteronovou terapii. A...

Intimita ve full HD. Mladí Češi lámou rekordy v panictví, pro starší jsou chudáčci

Premium

Skoro vůbec se spolu nemilují, to my v jejich věku... Když přijde řeč na intimní život, otevírá se mezi generacemi hluboká názorová propast. Někdy jen do chvíle, dokud ti starší možnosti erotiky a...

22. září 2025

Porno konference: modelky řešily algoritmy, vyhoření a měly sex

Byla to byznysová konference jako každá jiná. Alespoň na první pohled: prezentace, workshopy, nabízení vizí, hledání cest k vyšší produktivitě, uzavírání nových partnerství. Jenže ne tak docela. Do...

22. září 2025

Legenda Markovič. Vyšetřovatel proslul lidskostí, s vrahy navázal osobní vztah

Premium

Policejní legendou se dlouholetý šéf pražské mordparty Jiří Markovič stal až po odchodu do civilu a seriálového zpracování svého příběhu se už nedožil. Jeho unikátní přístup k vyšetřování však dodnes...

21. září 2025

Svatý Václav zemřel zradou vlastního bratra. Jeho odkaz trvá dodnes

Advertorial

Příběh svatého Václava je opředen řadou legend. Zatímco historikové hledají stopy v dobových pramenech, my se můžeme ponořit do vyprávění, které formovalo český národ po celá staletí.

21. září 2025

Citlivost a péče vs. tvrdá dominance. Muži dnes hledají identitu mezi dvěma extrémy

Premium

Co to dnes znamená být mužem? Žádný atlas už neobsahuje přesnou cestu k moderní mužnosti – každý den skládáme své role nanovo, často bez mapy. Jak se orientovat v labyrintu očekávání, mezi voláním po...

21. září 2025

Oktoberfest má fascinující historii. Mnichov opět ožije pivem a hudbou

Tradice, která trvá letos přesně 190 let, začala nevinně. Tedy jako slavnost k oslavě sňatku. Dnes je největším pivním festivalem na světě, který si všichni okamžitě spojí s pivem a vnadnými...

20. září 2025

Invaze do Normandie: o datu rozhodly Měsíc, odliv a počítač z roku 1872

Premium

Je to zapomenuté tajemství invaze do Normandie. Spojenci chtěli přijít za vrcholícího přílivu, ale kvůli pásu smrtících Rommelových pastí čekajících pod hladinou to museli otočit. Ideální den jim...

20. září 2025

Úleva, pocit oceánu. Studie zjistila, jak dosáhnout blaha bez psychedelik

Není ve při se zákony, dokonce ani nevyžaduje lékařský předpis. Nechce žádné enormní úsilí. Přesto dopřeje naší psychice, mysli, výlet do stavu blaženosti. Aktuální studie prověřila možnosti dechu....

19. září 2025

Měla si vzít muže, co ji znásilnil. Místo toho Franca Viola změnila Sicílii

Prošla peklem, našla sílu říci „Ne“. Jenže sicilská dívka Franca Viola a její rodina nebojovaly jen s mafií. Čelit museli tamním tradičním hodnotám, protiženské patriarchální společnosti, bližním,...

18. září 2025

Mrtvé ovce nemluví. Sekta Óm Šinrikjó testovala sarin na farmě v Austrálii

Premium

První dějství největšího teroristického útoku v dějinách Japonska bylo sepsáno na ovčí farmě v pustinách Západní Austrálie. Nejpozoruhodnější na příběhu z Banjarwan přitom je, jak snadné vlastně bylo...

17. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pomáhám mužům, kteří ještě nechtějí brzdit, říká lékař o testosteronové terapii

Premium

Marek Dvořák je urgentní lékař u pozemní i letecké záchranné služby, edukuje na sítích a nabízí kurzy první pomoci. Kromě toho spolupracuje s klinikou, která se zaměřuje na testosteronovou terapii. A...

16. září 2025

Jako z hororu: jizvu jako odznak cti vyráběly buršácké souboje

Vypadali jako monstra. Na obličeji bizarní kovové okuláry. Jednomu se na tváři šklebila otevřená rána od úst k uchu, jako by se polovina obličeje krvavě smála. Druhý měl odseknutý kus nosu. Zranění...

16. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.