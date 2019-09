Nikdy není pozdě. Cvičení pomáhá, i když s ním začnete po sedmdesátce

Rozhodně to nemá být výzva k tomu, abyste fyzickou aktivitu odkládali na stará kolena. Je to však vědecké popření časté rezignované výmluvy „na cvičení už jsem starý“. Je to zjištění, které vám dává šanci.

Vědci z University of Birmingham si pro své zkoumání vzali k ruce dvě skupiny seniorů po sedmdesátce. První se po celý život až doteď věnovala silovému tréninku, včetně závodění. Druhá část možná nezahálela úplně, ale strukturovaný trénink rozhodně neznala.

Výzkumníky zajímalo, jaký rozdíl bude v rozvoji jejich svalů. Studie měla potvrdit očekávání, že účastníci, kteří se systematicky věnovali silovému tréninku již dříve, budou mít větší schopnost rozvoje svalů než jejich vrstevníci se sedavým způsobem života.

Odpověď vědce překvapila. Vědci v práci vydané v magazínu Frontiers of Physiology shrnuli, že svaly na cvičení reagují stejně v obou kategoriích účastníků. Totéž platilo pro rozvoj proteinů ve svalech. Přirozeně, trénovanější pánové a dámy vykazovaly větší sílu, lepší výsledky VO2max a lepší kondici obecně. Obě skupiny však mohly svaly budovat stejným tempem.

Pomohou i procházky a zvedání nákupních tašek

„Naše studie zřetelně a jasně dokazuje, že i když jste během svého života necvičili pravidelně, i tak vám může cvičení prospívat. Ať začnete kdykoli,“ píše na serveru EurekAlert vedoucí studie Leigh Breen. Samozřejmě zdůrazňuje, že nejlepším přístupem je věnovat se fyzické aktivitě dlouhodobě. Jeho práce však doložila, že benefity vašemu zdraví přinese, když začnete později. Proces stárnutí a oslabování svalů pomůže cvičení oddálit, ať se do něj pustíte v jakémkoli věku.

Server International Business Times připomíná, že to není první studie, která dosvědčuje, co mohou starší lidé získat, když vsadí na cvičení. Předchozí práce zjistily, že cvičení může prodloužit délku života starých lidí a do jisté míry je chránit před některými chronickými nemocemi, jako jsou cukrovka typu dva nebo problémy s krevním tlakem.

Leigh Breen upozorňuje, že jakkoli fyzická aktivita ve stáří prospívá, jsou současná zdravotnická doporučení pro lidi pokročilého věku, jak zvýšit svalovou sílu, příliš vágní. Podle něj by se nemusela týkat pouze činností v tělocvičně, ale též běžných aktivit, jako jsou procházky, zahradničení, zvedání nákupních tašek nebo chození po schodech. I ty se podle něj mohou stát součástí cvičebního programu.