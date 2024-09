Král šarlatánů. Falešný kazatel podváděl na velkoprůmyslové úrovni

Život Curtise Springera byl jedním velkým koktejlem umíchaným z divokých lží, naivních fint a propracovaných podvodů zabalených do chytlavého marketingu. Sršel nápady a bizarními triky, s nimiž chtěl dosáhnout snadného zbohatnutí. A velmi často mu to vycházelo, protože na svou klientelu uměl zapůsobit. Trendy nevyhledával, sám je vytvářel. Udával směr. V branži podfuků se udržel skoro sedmdesát let.