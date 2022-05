Čurda a Gerik selhali až při akci. Výcvikem prošli výtečně, hlásí archivy

Na vině údajně bylo selhání londýnské československé zpravodajské služby. Měla lehkovážně vybrat do akce muže, kteří byli nespolehliví. To proto prý parašutisté Viliam Gerik a Karel Čurda po vysazení v protektorátu zradili. Archivy hovoří o mužích, kteří dostali před 75 let za své selhání oprátku, jinak, shrnuje magazín 5plus2.