Jako unikátní pokus. Válečné příděly vyzradily dopady konzumace cukru

Byl to vlastně experiment, o němž by si jinak věda mohla nechat jen zdát. Jeho kulisami byla druhá světová válka, jeho důvodem nedostatek potravin. To proto Velká Británie zavedla přídělový systém. Týkal se i cukru. Zdravotní statistiky tak nabídly vhled do toho, jak se snížená konzumace propsala do zdraví populace. Teď je bystře využila americká studie.