Liší se kvalita pitné vody v Česku podle regionů? Je někde kvalitnější než jinde?
Nedá se to paušalizovat. Když vezmeme například Prahu, má v podstatě dva, možná tři zdroje vody. Největší z nich je nádrž Švihov s úpravnou vody Želivka, další je Káraný, což je infiltrovaná voda z řeky Jizery, a třetím zdrojem je úpravna vody v Podolí, která může upravovat vodu z Vltavy, ale v současné době se využívá minimálně nebo vůbec. Oba primární zdroje jsou mimo Prahu, úpravny jsou robustní, takže voda v Praze je podle mě hodně kvalitní.
Kdybychom chatařům udělali detailní rozbor jejich vody, možná by se nestačili divit, co obsahuje.