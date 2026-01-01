náhledy
Jednou za rok se Cocullo, vesnice ztracená v horách, promění v místo, kde se setkává křesťanská víra, pohanské představy a novodobě i zájmy italské ochrany přírody. Asistuje při tom dřevěná socha světce z desátého století a tisíce živých hadů.
Autor: Profimedia.cz
Počet obyvatel? Lehce nad dvě stovky. Přesto se nedá říct, že by se horská vesnička Cocullo v mapě italského Abruzza ztrácela. I když je svou velikostí možná nepatrná, nad jiné vyniká svou starobylou tradicí. Každoročně se tu odehrává Festa dei Serpari. Hadí průvod, zbožné procesí.
Autor: Profimedia.cz
K prvnímu květnu se počet obyvatel Coculla znásobí. Dorazí sem stovky lidí z okolních vesnic a tisíce zvědavých turistů. Ulice ožijí procesím, v němž hlavní roli sehrává socha místního patrona. A také tisíce hemžících se hadů.
Autor: Profimedia.cz
Oním místním patronem je San Domenico. Dominik ze Sory. Svatý, který žil na přelomu 10. a 11. století. Pocházel z Foligna u Perugie, ve střední Itálii, a coby benediktýnský mnich proslul poustevnickým životem, putováním po horách. A také řadou praktických zázraků.
Autor: Profimedia.cz
Když vás v 10. století uštknula zmije jurská nebo zmije Orsiniova – v regionu Abruzzo to byli velmi hojní plazi – měli jste čas nanejvýš se naposledy pomodlit před cestou na věčnost. Podle legend však dokázal San Domenico tato smrtelná uštknutí úspěšně léčit.
Autor: Profimedia.cz
Dobová vyprávění přikládají Dominikovi ze Sory schopnost odvracet horečky, dokonce i nákazu vzteklinou. Světec si však nejvíc „rozuměl“ s hady. V jeho dlaních prý krotly i jedovaté zmije. S jejich pomocí také v klášteře sv. Bartoloměje vytrestal lakomé mnichy.
Autor: Profimedia.cz
Pokud setrváme v bájeslovném vyprávění, z vesnice Cocullo měl Dominik ze Sory vyhnat jedovaté zmije, které prý chodily sát mateřské mléko kojících žen. Obyvatelé mu za to byli nesmírně vděční.
Autor: Profimedia.cz
Ve spisu Život a smrt blahoslaveného Dominika ze Sory je popsáno, jak při odchodu z vesnice Cocullo daroval místním svůj vlastní zub, stoličku. Jako protiváhu jedovému zubu hadů. Tento zub je při slavnostech Festa dei Serpari dodnes hlavním předmětem uctívání.
Autor: ČTK
První písemné doklady o bizarním obřadu v Cocullu sahají do roku 1392, Dominik se narodil v roce 951. Hadí slavnost má však pravděpodobně mnohem starší kořeny a nejspíš navazuje na „pohanské zvyklosti“ starých Marsů. Italického kmene, který žil v okolních horách.
Autor: Profimedia.cz
Nebyla by to první taková regionální tradice, která by předcházela křesťanství. Jen se postupně spojila s kultem svatého Dominika a původně pohanské představy dostaly novou tvář. Mnicha, chránícího čistou vírou před uštknutím.
Autor: Profimedia.cz
Současnou podobu Festa dei Serpari lze tedy chápat jako podivuhodnou směs víry, pohanských představ a místního folkloru. Která rozhodně zaujme i diváky, které katolické učení hlouběji neoslovuje.
Autor: Profimedia.cz
Hlavní roli tu mají tzv. serpari. Ti, co hady chytají. Jejich znalosti se tu předávaly z generace na generaci a představují jednu z nejdůležitějších rolí celé tradice.
Autor: Profimedia.cz
Pro serpari začíná práce na přípravě slavnosti už mnohem dříve. V předjaří, kolem svátku svatého Josefa. Tedy po 19. březnu, kdy začnou vyhledávat a lapat do proutěných košů plazy po okolních svazích.
Autor: Profimedia.cz
Je jistým paradoxem, že pro slavnost světce chránícího před jedovatými hady loví na stráních výhradně plazy nejedovaté.
Autor: Profimedia.cz
Mezi jejich nejčastější úlovky se počítají cervone, až dvoumetrové užovky čtyřpruhé. A saettone, užovky stromové. Hodí se asi doplnit, že užovka stromová je i v Itálii přísně chráněným druhem. A na první pohled to vypadá, že při Festa dei Serpari se na to poněkud pozapomíná.
Autor: Profimedia.cz
Italské zdroje ovšem doplňují, že slavnost je dnes pod přísným dohledem ochránců přírody a veterinářů, kteří dohlížejí na to, aby hadům nebylo nějak ubližováno a aby byli po svém představení vypuštěni do svého biotopu.
Autor: Profimedia.cz
V koších serpari nechybí ani užovky obojkové a štíhlovky. Ty poslední zmíněné jsou sice nejedovaté, ale umí být pořádně agresivní a kousavé. Že na „kousavosti“ sesbíraných hadů záleží, se ukáže v den slavného procesí.
Autor: Profimedia.cz
Prvního května se hadi snesou z dočasných schránek chytačů hadů do ulic Coculla. Nejdůležitější okamžik přichází ve chvíli, kdy je začnou serpari a další účastníci pokládat na sochu svatého Dominika.
Autor: Profimedia.cz
Hadů postupně přibývá, až je tou hemživou šupinatou masou socha téměř celá pokrytá. Z dálky může ta scéna působit až děsivě, ale pro místní je však právě tohle těsné spojení světce a hadů tím nejdůležitějším momentem slavnosti.
Autor: ČTK
Takto ozdobená socha Dominika je pak vynesena z kostela a vydává se v čele procesí ulicemi. Za ní kráčejí serpari, věřící, místní obyvatelé i návštěvníci, kteří kvůli podívané přijeli zdaleka.
Autor: ČTK
Hadi nejsou jen dekorace. Serpari je během průvodu přenášejí v rukou, kladou je lidem kolem krku i přes ramena.
Autor: Profimedia.cz
Lidé je postupně během zastavení pokládají na dřevěnou sochu, a sami tak prožívají „zázrak z dotyku plazů, kteří je svým kousnutím neotráví“.
Autor: Profimedia.cz
Pro návštěvníka může být pohled na desítky hadů omotaných kolem světce zrovna tak fascinující jako znepokojivý.
Autor: Profimedia.cz
Had zde neztělesňuje pouze nízkého a jistě pekelného tvora, šupinaté nebezpečí a hrozbu. Symbolizuje též něco, co lze přijmout, uchopit. Obřad svým způsobem symbolicky spojuje lidský svět s přírodou a staví světce do role prostředníka.
Autor: Profimedia.cz
Slavnost pro hady nekončí trvalým zajetím nebo smrtí. Po skončení obřadu jsou vypuštěni zpět do míst, kde byli odchyceni, a celý cyklus může začít příští jaro nanovo.
Autor: Profimedia.cz
V posledních letech sláva Festa dei Serpari narůstá a do Coculla přijíždějí podle oficiálních a regionálních zdrojů tisíce lidí. Abruzzo Turismo přímo uvádí, že v 2026 dokonce obec kvůli návštěvnosti posilovala železniční dopravu a zavedla kyvadlové autobusy z okolních parkovišť.
Autor: Profimedia.cz
Že je takové trápení hadů přežitkem? Umělým kulturním konstruktem, který pochází ze středověku a tam by taky měl zůstat? Na to místní neslyší. Pro obyvatele Coculla jde při Festa dei Serpari především o tradici, která patří k jejich vsi. A která se předává už po staletí.
Autor: ČTK
Ještě jedna drobnost stojí za doplnění. Italští herpetologové se za zachování tradice hadího procesí, kterou by jinde vnímali jako kontroverzní, sami staví. Proč? Protože jim pomáhá s monitoringem hadí populace v regionu.
Autor: Profimedia.cz
Díky každoročnímu odchytu mají skvělý přehled o tom, kolik a jakých druhů plazů v okolí žije. Než se vymezovat proti staré tradici, je lepší ji kontrolovat a postarat se o to, aby neškodila a přinášela užitek. V podobě sběru biologických dat přímo z terénu. Pomáhá to ochraně přírody.
Autor: ČTK
Od starověkých pohanských zaklínačů hadů z italického kmene Marsů přes zázraky světce Dominika k serpari až k současné ochraně plazí biodiverzity vede cesta dlouhá staletí. V procesí Festa dei Serpari ji projdete za pár minut.
Autor: Profimedia.cz