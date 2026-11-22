|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Za velká prsa a nemravnost, děkoval Barbaře Valentin Freddie Mercury
Sexbomba z erotických komedií a hvězda béčkových hororů, ale také herečka náročné německé nové vlny. Exhibicionistka, která pořád vystavuje opulentní výstřih, ale rovněž žena, která žije v kruzích...
Podfukář se šarmem. Podváděl Hollywood, byznys, elitu, celé roky
Křivá přísaha, pašování, padělání, krádež, podvod. Zločinů zvládl spoustu druhů. Ještě víc měl identit. Vnuk Sophie Lorenové, Rockefellerův dědic, bývalý boxerský šampion nebo pilot formule 1,...
Jeho mrtvole sťali hlavu. Po dvou tisících letech dostal muž tvář
Byl to padesátník, prožil těžký život. Tělo plné šrámů, stop po zraněních. Když u skotských hranic římského impéria před dvěma tisíci lety zemřel, ani poté ho nečekalo poklidné spočinutí. Než jej...
Lupiči děsili celý kraj, vraždili. Vyloupli se z nich synci boháče, šokovali cynismem
Celý kraj zachvátil strach. Pěší chodci i vozkové na svých povozech byli zastavováni tlupou maskovaných mužů, kteří si se zbraněmi v rukou vynucovali vydání peněz a dalších cenných věcí.
Belmondo, Eastwood, Roden. Český karikaturista zachytil ikonické tváře kultury
Uspěl na světové scéně, kreslil pro New York Times i Playboy. V zahraničí zažil jamování Bruce Springsteena s Bobem Dylanem, setkal se s Woody Allenem. Český karikaturista Josef Blecha dokládá, že...
Tati, kdy už půjdeš do nemocnice? Kokain mě málem zabil, líčí novinář roky závislosti
„Proč jsem tuhle zatáčku nevybral? Nevím to doteď,“ zamýšlí se Pavel Eichler nad tím, proč se mu užívání kokainu vymklo kontrole a málem kvůli tomu zemřel. Novinář a podnikatel otevřeně mluví o své...
Hadi, tisíce hadů. Procesí v Cocullo mísí bizarní tradice i ochranu přírody
Jednou za rok se Cocullo, vesnice ztracená v horách, promění na místo, kde se setkává křesťanská víra, pohanské představy a novodobě i zájmy italské ochrany přírody. Asistuje při tom dřevěná socha...
Chtěl zabránit zemětřesení. Hlasy mu poradily jak: nabídnout lidské oběti
Jeho oběti se lišily, tvořily chaotický seznam, jeho modus operandi se měnil, jeho vraždy postrádaly přípravu, mustr. Spojoval je motiv. Nebyly jím zisk, fetiš, osobní zášť ani výkon kontroly,...
Po padesátce není pozdě. Studie zdůrazňuje zdravotní šance a vyhlídky
Není to nezvratitelné. Padesátka nám nesečte zdravotní účet a neztrestá hříchy bez nároku na opravu. A není to tak, že by ona oprava vyžadovala brutální změny. Pozitivní zprávu přináší studie, která...
Za velká prsa a nemravnost, děkoval Barbaře Valentin Freddie Mercury
Sexbomba z erotických komedií a hvězda béčkových hororů, ale také herečka náročné německé nové vlny. Exhibicionistka, která pořád vystavuje opulentní výstřih, ale rovněž žena, která žije v kruzích...
Překonal strach z létání, ve větroni ho vyděsil víc padák než turbulence
„Dostanete padák,“ oznámil pilot ještě před startem. Pro člověka, který má strach z létání, to není zrovna uklidňující zpráva. Reportér Petr Vydra si tentokrát vyzkoušel let bezmotorovým větroněm nad...
Budíte se pravidelně mezi třetí a čtvrtou ráno? Odborníci vysvětlují, co za tím může být
Je 3:17 ráno. Znovu. Zatímco zbytek světa spí, vy zíráte do stropu a přemýšlíte, proč se probouzíte už třetí noc po sobě téměř na minutu přesně. Pokud vám to zní povědomě, nejste sami. Noční...
Technologie z vesmíru i UV dezinfekce. Jak vypadá péče o mužskou tvář bez kompromisů
Ví, kdy přidat, kdy přitlačit a kdy naopak ubrat. Výsledek? Hladce oholená tvář bez zbytečného podráždění. Našli jsme holicí strojek, který nejenže během holení analyzuje hustotu strniště a...
Belmondo, Eastwood, Roden. Český karikaturista zachytil ikonické tváře kultury
Uspěl na světové scéně, kreslil pro New York Times i Playboy. V zahraničí zažil jamování Bruce Springsteena s Bobem Dylanem, setkal se s Woody Allenem. Český karikaturista Josef Blecha dokládá, že...
Jste to, co jíte. A naši předci jedli naše předky, ukazuje studie
Nebylo to kvůli hladu, nebyl to akt zoufalství. Ale nemusela to být ani věc konfliktu. Na pomyslných hodovních stolech končili muži, ženy, děti. Naši předci jedli naše předky po staletí, napříč dobou...
Podfukář se šarmem. Podváděl Hollywood, byznys, elitu, celé roky
Křivá přísaha, pašování, padělání, krádež, podvod. Zločinů zvládl spoustu druhů. Ještě víc měl identit. Vnuk Sophie Lorenové, Rockefellerův dědic, bývalý boxerský šampion nebo pilot formule 1,...
Lupiči děsili celý kraj, vraždili. Vyloupli se z nich synci boháče, šokovali cynismem
Celý kraj zachvátil strach. Pěší chodci i vozkové na svých povozech byli zastavováni tlupou maskovaných mužů, kteří si se zbraněmi v rukou vynucovali vydání peněz a dalších cenných věcí.