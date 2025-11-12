Příběh nejslavnějšího skla. Ikonická lahev Coca-Coly inspirovala Dalího i Warhola

Naše životy provází řada ikon designu. Patří mezi ně i legendární LAHEV NA LIMONÁDU, zrozená před 110 roky. | foto: Shutterstock

  15:00
Naše životy provází řada ikon designu. Patří mezi ně i legendární lahev na limonádu. Objevila se v řadě filmů i hudebních klipů, pracovali s ní módní tvůrci a umělci, své místo má v Muzeu moderního umění v New Yorku a za příklad ji dávají na uměleckých i marketingových školách. Skleněná lahev Coca-Coly vznikla před 110 lety, píše magazín Víkend DNES.

Příběh jedné z nejslavnějších značek světa přitom nezačal žádným velkým úspěchem. První limonáda se na trhu objevila v Americe v roce 1886, když lékárník John Pemberton nabídl zákazníkům nealkoholický nápoj Coca-Cola vyráběný z koky. Prodával ho jako tonikum pro zlepšení funkce mozku. Nápoj se naléval ze džbánu a zákazníci dostali hnědý sirup ředěný sodovkou a ledem. Sklenice stála pět centů.

Firmy kopírovaly nejen název nápoje, třeba Koka-Kola, Coke-Ola, ale i tvar lahví. A tak se Coca-Cola rozhodla investovat do nového vzhledu, který těžko kopírovatelný.

