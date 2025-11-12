Příběh jedné z nejslavnějších značek světa přitom nezačal žádným velkým úspěchem. První limonáda se na trhu objevila v Americe v roce 1886, když lékárník John Pemberton nabídl zákazníkům nealkoholický nápoj Coca-Cola vyráběný z koky. Prodával ho jako tonikum pro zlepšení funkce mozku. Nápoj se naléval ze džbánu a zákazníci dostali hnědý sirup ředěný sodovkou a ledem. Sklenice stála pět centů.
Firmy kopírovaly nejen název nápoje, třeba Koka-Kola, Coke-Ola, ale i tvar lahví. A tak se Coca-Cola rozhodla investovat do nového vzhledu, který těžko kopírovatelný.