Pavouk slíďák drtí v čelistech gekona. Fotosoutěž nabídla drama

Onen výjev je plný akce, děsu. Především šoku, souboje pavouků a plazů jsou vzácné. Na snímku nazvaném Tichý zápas zachytil Ibrahim Khalaf pavouka slíďáka, jak v čelistech svírá malého gekona. „Nejvíc mě zaskočila útočníkova urputná houževnatost,“ líčí autor. Svou fotografii představil v soutěži Close-up Photographer of the Year. | foto: Close-up Photographer of the Year/Ibrahim Khalaf