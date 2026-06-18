Ve dvacátých letech zažíval Cleveland rozvoj, rozmach. Hlavně díky migrantům z celého světa, tvořili páteř jeho průmyslového růstu. Tím hůř na téměř milionové město dopadla krize třicátých let.
A do toho začala chudá čtvrť Kingsbury Run na jihovýchodě metropole vyvrhovat mrtvoly. V jejích kulisách plných levných náleven, bordelů, heren, bezdomoveckých stanovišť se začala v roce 1934 nacházet těla. S odřezanými hlavami, často rozčtvrcená. Jedno za druhým.
Řetězec vraždění dusil, terorizoval město po dlouhé čtyři roky. Případ šetřil slavný Eliot Ness, policista, který dokázal vsadit do vězení Al Capona.
Oběti a podezřelí. Jen vrah chybí
Jenže na clevelandského řezníka byl krátký – i když si byl jistý, že ho našel. A i když mu jeho podezřelý posílal výhružné pohlednice.
Mrtví se jménem i bez něj
První varování vyplavilo jezero Lake Erie. V září 1934 vlny vyhodily na pláž dolní polovinu ženského těla, nohy amputované u kolen. Několik zbylých kusů těla se našlo posléze, všechny potřené chloridem vápenatým, hlava nikdy. Oběť dostala jméno „Dáma z jezera“. Oficiálně není do řádění Šíleného řezníka zařazena, ale důkazy, chemikálie, místo, z ní však udělaly oběť číslo nula.
I první formálně uznaná oběť se našla v Kingsbury Run, v září 1935. Ve čtvrti bezdomovců, nezaměstnaných, příležitostných dělníků, v pochmurném, neutěšeném, temném místě. Nahé tělo mladého muže bylo zbavené krve, s odřezanými pohlavními orgány i hlavou, její odřezání bylo dokonce podle koronera příčinou smrti. Policie ho dovedla identifikovat, osmadvacetiletý Edward Andrassy byl bývalým dozorcem v psychiatrické léčebně, který však zapadl do davu kingsburských nezaměstnaných.
Nález měl brzy dostat výhružný podtón. Při prohledávání místa policie našla další tělo. Bez hlavy, opatlané chemikálií, s kůží rudou od pálení. Muži bylo kolem čtyřiceti let, jeho jméno však policie nezjistila, do vyšetřovacích dokumentů se zapsal jen jako John Doe. Brzy se k jeho označení musela dopsat římská jednička.
Další anonymní mrtví totiž měli následovat.