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Podezírali českého zedníka. Za omyl americké policie zaplatil životem

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Na město uvalil děs, hrůzu. Šílený řezník za sebou nechával zohavená, rozčtvrcená těla, stal se v třicátých letech dvacátého století nejobávanějším sériovým vrahem Spojených států. Jeho identita se dodnes nezná. Podezření, že zločiny páchá on, však stálo život zedníka českého původu Franka Dolezala.
Část 1/5

Frank Dolezal (uprostřed) byl člověk zdola společnosti. Jenže vrahem nebyl, přesto zemřel v cele.

Ve dvacátých letech zažíval Cleveland rozvoj, rozmach. Hlavně díky migrantům z celého světa, tvořili páteř jeho průmyslového růstu. Tím hůř na téměř milionové město dopadla krize třicátých let.

A do toho začala chudá čtvrť Kingsbury Run na jihovýchodě metropole vyvrhovat mrtvoly. V jejích kulisách plných levných náleven, bordelů, heren, bezdomoveckých stanovišť se začala v roce 1934 nacházet těla. S odřezanými hlavami, často rozčtvrcená. Jedno za druhým.

Řetězec vraždění dusil, terorizoval město po dlouhé čtyři roky. Případ šetřil slavný Eliot Ness, policista, který dokázal vsadit do vězení Al Capona.

Oběti a podezřelí. Jen vrah chybí

Frank Dolezal (uprostřed) byl člověk zdola společnosti. Jenže vrahem nebyl, přesto zemřel v cele.
Kosti. Z některých obětí zbyly jen ty.
Florence Polillo. Jedna z prvních obětí, jedna z mála se jménem
Rose Wallace. I tato oběť dostala jméno.
10 fotografií

Jenže na clevelandského řezníka byl krátký – i když si byl jistý, že ho našel. A i když mu jeho podezřelý posílal výhružné pohlednice.

Mrtví se jménem i bez něj

První varování vyplavilo jezero Lake Erie. V září 1934 vlny vyhodily na pláž dolní polovinu ženského těla, nohy amputované u kolen. Několik zbylých kusů těla se našlo posléze, všechny potřené chloridem vápenatým, hlava nikdy. Oběť dostala jméno „Dáma z jezera“. Oficiálně není do řádění Šíleného řezníka zařazena, ale důkazy, chemikálie, místo, z ní však udělaly oběť číslo nula.

I první formálně uznaná oběť se našla v Kingsbury Run, v září 1935. Ve čtvrti bezdomovců, nezaměstnaných, příležitostných dělníků, v pochmurném, neutěšeném, temném místě. Nahé tělo mladého muže bylo zbavené krve, s odřezanými pohlavními orgány i hlavou, její odřezání bylo dokonce podle koronera příčinou smrti. Policie ho dovedla identifikovat, osmadvacetiletý Edward Andrassy byl bývalým dozorcem v psychiatrické léčebně, který však zapadl do davu kingsburských nezaměstnaných.

Nález měl brzy dostat výhružný podtón. Při prohledávání místa policie našla další tělo. Bez hlavy, opatlané chemikálií, s kůží rudou od pálení. Muži bylo kolem čtyřiceti let, jeho jméno však policie nezjistila, do vyšetřovacích dokumentů se zapsal jen jako John Doe. Brzy se k jeho označení musela dopsat římská jednička.

Další anonymní mrtví totiž měli následovat.



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Témata: policie, oběť, řezník

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