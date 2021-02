Někteří hráči házejí mobilem o zeď, říká komentátor Clash Royale

Co byste nám o hře řekl?

Clash Roayle od studia Supercell je jedna z vůbec nejúspěšnějších her na mobil. Velikostí herní komunity se může klidně poměřovat i s tradičními PC tituly. Oblíbená je hlavně pro svou jednoduchost, rychlost a přímočarost. Jde o to si zvolit karty a ty pak využít v kombinaci s dalšími k poražení nepřítele. Cílem protihráčů je zničit co největší počet věží nebo se dostat k soupeřově královské věži a zničit ji.



Pamatujete si, kdy jste ji hrál poprvé?

Pamatuji, i se všemi překážkami, které jsem musel překonat. Hra byla tehdy v beta verzi a oficiálně nebyla u nás k mání, a protože existovala jen na iOS a pouze v Kanadě, vytvořil jsem si kanadskou identitu Apple ID, abych si ji mohl stáhnout. Vzhledem k tomu, že bez návodu to nebylo vůbec jednoduché, stal jsem se prvním hráčem v našem regionu. Hra startovala 4. ledna 2016. Pamatuji si to přesně, protože ten den jsme byli na streamu a založili nejstarší a dodnes fungující česko-slovenský klan x-art slovakia. Každý klan na světě má svůj jedinečný kód. Ten náš má jen čtyři znaky #G8VY. Momentálně nejlepší klan jich má za hashtagem (#) osm, protože klanů je po světě víc než 15 milionů, i když aktivní jsou „jen“ tři.

Jak se vám hra líbila? Oslovila vás hned napoprvé?

O hře jsem věděl dopředu, protože byla promována v sesterském titulu Clash of Clans. Věděl jsem, že v ní budou účinkovat ti samí hrdinové, a pro mě byla vzrušujícím pokračováním herního příběhu, který pro mě začal v létě roku 2013. Těšil jsem se tak moc, že jsem se stal na chvíli digitálním Kanaďanem.

Je její ovládání v něčem zajímavější než u jiných podobných her?

Jedním z důvodů úspěšnosti hry je, že ji dokážou hrát i malé děti. Ovládání je jednoduché a intuitivní stejně jako základní mechaniky.

Clash Roayle – co je principem hry Je to strategická karetní sběratelská hra. Základem hry jsou kartičky s postavičkami, budovami nebo kouzly, které hráči používají pro boj s protivníky. Každá karta má své specifické schopnosti, tj. mechaniku, jakým způsobem útočí nebo se brání. Karty se například dělí na určené na boj ze země a ze vzduchu. Zvláštní skupinu tvoří tzv. win condition (například obři, golemové), kteří jsou mistry v ničení nepřátelských věží. Hráč má k dispozici tři druhy karet (vojáčci, budovy, kouzla), ze kterých si složí balíček osmi karet a poté je může využívat v boji. Karty mají různou vzácnost, o to déle trvá sběr těch nejvzácnějších, tzv. legendárních. Během hry se postupně odemyká velké množství dalších karet (102). Za vyhraný zápas hráč dostane truhlu, díky níž získá další karty a zlato na vylepšení stávajících karet (jejich levelů). Obsah truhly se mu neukáže hned, ale až za několik hodin, takže hráč musí čekat tři, osm, dvanáct až čtyřiadvacet hodin. Každou výhrou získává cenné trofeje a postupuje do dalších arén. Zápasy jsou rychlé a trvají nanejvýš pět minut. Karty a zlato je možné získat také jako odměnu za speciální výzvy ve hře, případně si je přímo koupit.

Čemu se říká mechanika?

Pravidlům, kterými se řídí akce hráče a reakce hry na ně. Mechanika určuje, jak bude hra reagovat a fungovat. Herní mechanika Clash Royale má fascinující hloubku. Autorům se za pomoci pohádkových kreslených postav povedlo vytvořit fenomén jedné z nejúspěšnějších e-sportovních her pro mobilní telefony.

Hry umí potěšit, ale také pěkně potrápit. Jak je na tom Clash Royale?

Neslyšel jsem o žádné jiné hře, po které letěl telefon na zeď. Hra dokáže být pro mnohé stresující, emoce se dají krájet a zlost ze ztráty hry, která unikla jen o vlásek v krátkém, dynamickém zápase, dokáže být velmi intenzivní. Spousta mých kamarádů ji z tohoto důvodu přestalo hrát. Já sám už ji dneska hraji jen rekreačně, případně když si chci pořádně pocuchat nervy.

Ve hře jsou i peníze. A stres. Příliš stresu

Hře se vyčítá, že protežuje hráče, kteří si připlatí. V čem to spočívá?

Hra je dneska ke stažení jak pro Android, tak pro iOS. V základu je zadarmo, ale umožňuje za peníze dokupovat doplňky, což z ní dělá tzv. freemium hru. Pokud se chcete na vyšších úrovních posouvat dál a nechcete čekat dlouhé hodiny, nákup doplňků proces významně urychlí. Říká se tomu „pay to win“. Na konci žebříčku však mají i tak všichni stejné levely a rozhoduje jen zručnost a samozřejmě pověstné štěstí v kartičkách.

Jak to vypadá v praxi?

V turnajovém módu nebo v soubojích s přáteli můžete za pár měsíců odemknout celou sbírku 102 karet, a to bez jakékoli investice kromě svého herního času. Kdo chce však docílit vyšší síly svého herního balíčku v žebříčkovém módu, musí strávit hraním několik let nebo si připlatit. Hráč časem narazí na okamžik, kdy se začne potkávat se soupeři, kteří mají karty vyššího levelu, a prohraje ne proto, že je slabší, ale protože si nepřiplatil za zrychlení levelů. Mnoho dlouholetých a trpělivých hráčů má však desítky karet vylevelovaných zcela zdarma.

Kolik jsou hráči ochotní utratit?

Hra vám bude kromě kosmetických doplňků pravidelně nabízet urychlení několikaletého procesu levelování na první pohled výhodnými nabídkami v takzvaných mikrotransakcích, případně pravidelným předplatným ve výši 5,50 eura. Znamená to, že můžete utratit stovky eur za maxnutí balíčku, případně i tisíce za celou sbírku, a potom ještě vzteky rozbijete drahý telefon. Prohrát kvůli levelům může být neskutečně frustrující. Na druhé straně vznikla komunita tzv. Level 1 účtů, kde je hlavní výzvou porážet slabé hráče se zakoupenými lepšími kartami svými základními.

Rodiče mají starost, že děti hrami jen ztrácejí čas. Jsou hry i k něčemu dobré? Co třeba rozvíjí Clash Royale?

Každá populární hra od Supercellu uspěla i díky sociálnímu rozměru, budování komunit v rámci herních klanů. Hra spojuje oblíbené sbírání a objevování karet, jejich vyměňování a levelování. V rychlých soubojích mají největší šance analytické typy lidí, kteří umí rychle počítat a mají dobrou paměť. Reflexy rozhodují o tom, jak rychle dokážete udělat správné rozhodnutí, kliknout na mobilu na to správné místo, abyste využili maximální potenciál z herní mechaniky karty. Mnozí mladí hráči se zapojují do soutěží, což pokládám za naopak velmi dobře strávený čas. Skupinové soutěžení je generátorem hodnot jako přátelství, teamový duch, fair play…

Jak vypadá život úspěšného hráče Clash Royale?

K nejúspěšnějším hráčům patří mladíci, kteří začínali jako teenageři a v současnosti jim je kolem dvaceti. Většina z nich z turnajového kolotoče odchází, aby se mohla věnovat vysoké škole a pohodlnějšímu životnímu stylu. Hráči světové špičky za své platy hrají šest i více hodin denně. Jsou zavření v herních vilách se svými spoluhráči a trenéry. Teamové kontrakty se omezují jen na aktuální herní sezonu, která netrvá ani celý kalendářní rok. Navíc musí za svým týmem cestovat tam, kde se hraje kvalifikace. Klid v duši neposkytují ani neustálé změny v soutěži Clash Royale League. Takový kolotoč není pro každého, i když máte na hru vlohy. Pandemie ještě všechno zkomplikovala. Největším zklamáním pro diváky bylo, když jejich oblíbený hráč nenastoupil do soutěže, protože nedostal víza nebo vstup do EU nebo do USA.