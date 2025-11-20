Večer s přídomkem Last man standing již tradičně slibuje oblíbený mix profesionálních zápasníků a influencerů doplněný notnou dávkou bizáru. Staré známé tváře, na něž jsou fanoušci zvyklí z předchozích třinácti termínů, pak doplní nové.
Kdy a kde bude Clash 14
Čtrnáctý turnaj Clash proběhne 6. prosince 2025 v pražské Sportovní hale Fortuna. Zápas začne v půl sedmé večer. Jak je zvykem, termín i místo konání organizátoři oznámili už na konci předchozího turnaje v Pardubicích. Do arény se vejde přes třináct tisíc fanoušků.
Clash 14 fight card
Celý ansámbl zápasníků organizátoři oznámili na tiskové konferenci počátkem listopadu. Již předtím slibovali nabitou kartu, složenou z profesionálních bojovníků, ale i známých youtuberů či influencerů.
Kliky, drogy a rvačky! Na tiskovce Clashe řádili Novotný, Kotlár i Rybka. Veselého vyvedli
Jednotlivé souboje
Potvrzení se dočkalo například utkání mezi zápasníkem Karlosem Bendou a bodybuilderem Jakubem Enžlem, který bude hřebem galavečera, i již dřívější oznámení zápasu mezi mezi Josefem Tysonem Škopem a Patrikem Záděrou.
|Zápas
|Box
|Karlos Benda a Jakub Enžl
|Box, K-1, MMA
|Pali Hari a Václav Mikulášek
|MMA
|Nikola Grundzová a Lucie Široká
|Box v malých rukavicích
|Patrik Záděra a Josef Škop
|MMA
|Pomalu Snejksi a Peter Kuťka
Oproti předchozím plánům museli organizátoři zrušit odvetný zápas mezi Hanou Gelnarovou a Lucií Sedláčkovou. Obě zápasnice nenastoupí kvůli zraněním.
Novinkou je pyramida
Během čtrnáctého termínu galavečeru Clash se představí také jedna z novinek – pyramida zápasníků, kteří navzájem změří síly. Každý z nich bude muset pro vítězství během jednoho večera porazit tři soupeře a zůstat jako jediný. Zúčastní se jí celkem osm zápasníků:
- René Blahovský
- Koza Bobkov
- Antonín Hodan
- Jarda Kotlár
- Pavel Novotný
- Tomáš Pollák
- Filip Rudolf
- Jan Rybka
„Čtvrtfinále, semifinále, finále během jednoho večera,“ popsal pyramidu na sociální síti Instagram promotér a jeden z organizátorů Clashe Tomáš Linh Le Sy. Právě odtud vzešel přídomek Last man standing.
Vstupenky na Clash 14
Ceny vstupenek na turnaj se liší podle zvoleného sektoru. Dostupné jsou ještě v jedenácti cenových hladinách, ty nejlevnější začínají na 799 korunách. Základní vstupné za 549 korun už je vyprodané. Lístky jsou dostupné v síti Ticketportal.
Děti si hrají na Clash of Stars. Násilné bitky vyšetřuje policie
Vstupenky nejblíž ke kleci se vstupem do VIP zóny a přednostním vstupem pořídíte za 11 999, ve druhé řadě pak za 8 499 korun. Nabídka už je však notně omezená, o lístky je velký zájem a zbývá tak jen pár míst.
Kde sledovat Clash 14
Stejně jako u předchozích turnajů budou součástí i kamery, které budou zápasy živě přenášet. Fungují na principu PPV, přístup lze koupit po založení účtu na stránce organizátora. Možnost je dvojí – liší se kvalitou obrazu i dobou, po jakou bude záznam po skončení večera přístupný.
Organizátor zatím neoznámil ceny pro prosincový galavečer Clash 14. Pro minulý turnaj vyšla dražší varianta s přenosem v kvalitě 1080p a dostupností týden po skončení zápasu na 12,99 eura (v přepočtu zhruba 315 korun), varianta v kvalitě 720p a jednodenní dostupností o euro méně.