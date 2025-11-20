Clash 14: Kompletní fight card a kde sledovat zápasy

Matouš Waller
  17:01
Po slovenské štaci a následné pardubické premiéře se akcí nabitý galavečer vrací zpátky do hlavního města. V prosinci ho bude už počtvrté hostit Sportovní hala Fortuna v areálu holešovického výstaviště. Přinášíme přehled dosud známých informací.

Jaromír Soukup a Marek „Datel“ Valášek v Clashi | foto: Tomáš Rejzek

Večer s přídomkem Last man standing již tradičně slibuje oblíbený mix profesionálních zápasníků a influencerů doplněný notnou dávkou bizáru. Staré známé tváře, na něž jsou fanoušci zvyklí z předchozích třinácti termínů, pak doplní nové.

Kdy a kde bude Clash 14

Čtrnáctý turnaj Clash proběhne 6. prosince 2025 v pražské Sportovní hale Fortuna. Zápas začne v půl sedmé večer. Jak je zvykem, termín i místo konání organizátoři oznámili už na konci předchozího turnaje v Pardubicích. Do arény se vejde přes třináct tisíc fanoušků.

Clash 14 fight card

Celý ansámbl zápasníků organizátoři oznámili na tiskové konferenci počátkem listopadu. Již předtím slibovali nabitou kartu, složenou z profesionálních bojovníků, ale i známých youtuberů či influencerů.

Kliky, drogy a rvačky! Na tiskovce Clashe řádili Novotný, Kotlár i Rybka. Veselého vyvedli

Jednotlivé souboje

Potvrzení se dočkalo například utkání mezi zápasníkem Karlosem Bendou a bodybuilderem Jakubem Enžlem, který bude hřebem galavečera, i již dřívější oznámení zápasu mezi mezi Josefem Tysonem Škopem a Patrikem Záděrou.

Zápas
BoxKarlos Benda a Jakub Enžl
Box, K-1, MMAPali Hari a Václav Mikulášek
MMANikola Grundzová a Lucie Široká
Box v malých rukavicíchPatrik Záděra a Josef Škop
MMAPomalu Snejksi a Peter Kuťka

Oproti předchozím plánům museli organizátoři zrušit odvetný zápas mezi Hanou Gelnarovou a Lucií Sedláčkovou. Obě zápasnice nenastoupí kvůli zraněním.

Novinkou je pyramida

Během čtrnáctého termínu galavečeru Clash se představí také jedna z novinek – pyramida zápasníků, kteří navzájem změří síly. Každý z nich bude muset pro vítězství během jednoho večera porazit tři soupeře a zůstat jako jediný. Zúčastní se jí celkem osm zápasníků:

  • René Blahovský
  • Koza Bobkov
  • Antonín Hodan
  • Jarda Kotlár
  • Pavel Novotný
  • Tomáš Pollák
  • Filip Rudolf
  • Jan Rybka

„Čtvrtfinále, semifinále, finále během jednoho večera,“ popsal pyramidu na sociální síti Instagram promotér a jeden z organizátorů Clashe Tomáš Linh Le Sy. Právě odtud vzešel přídomek Last man standing.

Vstupenky na Clash 14

Ceny vstupenek na turnaj se liší podle zvoleného sektoru. Dostupné jsou ještě v jedenácti cenových hladinách, ty nejlevnější začínají na 799 korunách. Základní vstupné za 549 korun už je vyprodané. Lístky jsou dostupné v síti Ticketportal.

Děti si hrají na Clash of Stars. Násilné bitky vyšetřuje policie

Vstupenky nejblíž ke kleci se vstupem do VIP zóny a přednostním vstupem pořídíte za 11 999, ve druhé řadě pak za 8 499 korun. Nabídka už je však notně omezená, o lístky je velký zájem a zbývá tak jen pár míst.

Kde sledovat Clash 14

Stejně jako u předchozích turnajů budou součástí i kamery, které budou zápasy živě přenášet. Fungují na principu PPV, přístup lze koupit po založení účtu na stránce organizátora. Možnost je dvojí – liší se kvalitou obrazu i dobou, po jakou bude záznam po skončení večera přístupný.

Organizátor zatím neoznámil ceny pro prosincový galavečer Clash 14. Pro minulý turnaj vyšla dražší varianta s přenosem v kvalitě 1080p a dostupností týden po skončení zápasu na 12,99 eura (v přepočtu zhruba 315 korun), varianta v kvalitě 720p a jednodenní dostupností o euro méně.

