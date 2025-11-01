Clash 14: Kompletní fight card a kde sledovat zápasy

Matouš Waller
  4:00
Po slovenské štaci a následné pardubické premiéře se akcí nabitý galavečer vrací zpátky do hlavního města. V prosinci ho bude už počtvrté hostit Sportovní hala Fortuna v areálu holešovického výstaviště. Přinášíme přehled dosud známých informací.

Jaromír Soukup a Marek „Datel“ Valášek v Clashi | foto: Tomáš Rejzek

Večer s přídomkem Last man standing již tradičně slibuje oblíbený mix profesionálních zápasníků a influencerů doplněný notnou dávkou bizáru. Staré známé tvaře, na něž jsou fanoušci zvyklí z předchozích třinácti termínů, pak doplní nové.

Kdy a kde bude Clash 14

Čtrnáctý turnaj Clash proběhne 6. prosince 2025 v pražské Sportovní hale Fortuna. Zápas začne v půl sedmé večer. Jak je zvykem, termín i místo konání organizátoři oznámili už na konci předchozího turnaje v Pardubicích. Do arény se vejde přes třináct tisíc fanoušků.

Clash 14 fight card

Celý ansámbl zápasníků zatím známý není, organizátoři by ho měli oznámit na tiskové konferenci počátkem listopadu. Už nyní však slibují nabitou kartu složenou z profesionálních bojovníků, ale i známých youtuberů či influencerů.

Jednotlivé souboje

Hřebem galavečera bude zápas mezi zápasníkem Karlosem Bendou a bodybuilderem Jakubem Enžlem. Potvrzené je také utkání v boxu mezi mezi Tysonem Škopem a Patrikem Záděrou. Fanoušci se mohou těšit také na Vaška Mikuláška nebo Hanku Gelnarovou, která přijede obhájit pás.

Novinkou je pyramida

Během čtrnáctého termínu galavečeru Clash se představí také jedna z novinek – pyramida osmi zápasníků, kteří navzájem změří síly. Každý z nich bude muset pro vítězství během jednoho večera porazit tři soupeře a zůstat jako jediný.

„Čtvrtfinále, semifinále, finále během jednoho večera,“ popsal pyramidu na sociální síti Instagram promotér a jeden z organizátorů Clashe Tomáš Linh Le Sy. Právě odtud vzešel přídomek Last man standing.

Vstupenky na Clash 14

Ceny vstupenek na turnaj se liší podle zvoleného sektoru. Dostupné jsou ještě v jedenácti cenových hladinách, ty nejlevnější začínají na 799 korunách. Základní vstupné za 549 korun už je vyprodané. Lístky jsou dostupné v síti Ticketportal.

Děti si hrají na Clash of Stars. Násilné bitky vyšetřuje policie

Vstupenky nejblíž ke kleci se vstupem do VIP zóny a přednostním vstupem pořídíte za 11 999, ve druhé řadě pak za 8 499 korun. Nabídka už je však notně omezená, o lístky je velký zájem a zbývá tak jen pár míst.

Kde sledovat Clash 14

Stejně jako u předchozích turnajů budou součástí i kamery, které budou zápasy živě přenášet. Fungují na principu PPV, přístup lze koupit po založení účtu na stránce organizátora. Možnost je dvojí – liší se kvalitou obrazu i dobou, po jakou bude záznam po skončení večera přístupný.

Organizátor zatím neoznámil ceny pro prosincový galavečer Clash 14. Pro minulý turnaj vyšla dražší varianta s přenosem v kvalitě 1080p a dostupností týden po skončení zápasu na 12,99 eura (v přepočtu zhruba 315 korun), varianta v kvalitě 720p a jednodenní dostupností o euro méně.

Clash 14: Kompletní fight card a kde sledovat zápasy

