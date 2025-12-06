Na čtrnáctém termínu galavečera Clash se kromě již tradičních a oblíbených zápasů představí i novinka v podobě pyramidy osmi zápasníků, z nichž zvítězit může jen jeden. Ta dala tomuto termínu akce také jméno: Last man standing.
Kliky, drogy a rvačky! Na tiskovce Clashe řádili Novotný, Kotlár i Rybka. Veselého vyvedli
Účastníci se sejdou už v sobotu 6. prosince ve Sportovní hale Fortuna v těsném sousedství Výstaviště Praha, kam se akce vrací už počtvrté. Zahájení je naplánované na půl sedmé večer. Samozřejmostí je i online přenos veškerého dění.
Kdy a kde Clash sledovat
Stejně jako u předchozích turnajů bude zápas živě vysílán skrze streamovací platformu. Přenos bude fungovat na principu PPV – přístup lze koupit po založení účtu na stránce pořadatelů.
Naběhnu na něj a jdu se pobít! Šampion Clashe Benda o zápasu s Enžlem
Stream začíná přesně v 18:00.
Cena za přenos
Možnost je dvojí – liší se kvalitou obrazu i dobou, po jakou bude záznam přístupný. Ceny od minulého termínu vzrostly o dvacet korun:
- PPV Basic – od 269 Kč (720p a dostupnost 24 hodin po akci)
- PPV Premium – 289 Kč (1080p a dostupnost 7 dní po akci)
Co na Clash 14 čekat
Na galavečeru Clash 14 se představí oblíbený mix profíků i osobností z vod showbusinessu, okořeněný tradiční dávkou bizáru. Ukážou se tu staří známí, na něž už jsou fanoušci zvyklí, ale i nové tváře.
|Zápas
|Box
|Karlos Benda a Jakub Enžl
|Box, K-1, MMA
|Pali Hari a Václav Mikulášek
|MMA
|Nikola Grundzová a Lucie Široká
|Box v malých rukavicích
|Patrik Záděra a Josef Škop
|MMA
|Pomalu Snejksi a Peter Kuťka
|
Gelnarová z Clashe ukázala hrozivé následky infekce: Díry v obličeji a vyplakané oči!
Oproti předchozím plánům museli organizátoři zrušit odvetný zápas mezi Hanou Gelnarovou a Lucií Sedláčkovou. Obě zápasnice nenastoupí kvůli zraněním.
Pyramida osmi zápasníků:
- René Blahovský
- Antonín Hodan
- Jarda Kotlár
- Kraken Natan
- Pavel Novotný
- Tomáš Pollák
- Filip Rudolf
- Jan Rybka
Jeden ze zápasníků vystupující pod přezdívkou Koza Bobkov pak kvůli zranění nenastoupí do očekávané pyramidy. Podle prohlášení organizátorů jej nahradí Polák Kraken Natan, známý už z předchozího Clash 13.