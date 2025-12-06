Clash 14: Kde sledovat a jaký bude program galavečera v Praze

Už jen pár dní zbývá do čtrnáctého galavečera Clash s přídomkem Last man standing. Název vychází ze zápasnické pyramidy, která bude novinkou akce 6. prosince v pražské Sportovní hale Fortuna. Organizátoři již tradičně slibují oblíbený mix profesionálních zápasníků a influencerů, doplněný notnou dávkou bizáru.

Někdejší řeporyjský starosta Pavel Novotný na tiskové konferenci k akci Clash 14 | foto: Pavel Dvořák/Tilen Vajt

Na čtrnáctém termínu galavečera Clash se kromě již tradičních a oblíbených zápasů představí i novinka v podobě pyramidy osmi zápasníků, z nichž zvítězit může jen jeden. Ta dala tomuto termínu akce také jméno: Last man standing.

Kliky, drogy a rvačky! Na tiskovce Clashe řádili Novotný, Kotlár i Rybka. Veselého vyvedli

Účastníci se sejdou už v sobotu 6. prosince ve Sportovní hale Fortuna v těsném sousedství Výstaviště Praha, kam se akce vrací už počtvrté. Zahájení je naplánované na půl sedmé večer. Samozřejmostí je i online přenos veškerého dění.

Kdy a kde Clash sledovat

Stejně jako u předchozích turnajů bude zápas živě vysílán skrze streamovací platformu. Přenos bude fungovat na principu PPV – přístup lze koupit po založení účtu na stránce pořadatelů.

Naběhnu na něj a jdu se pobít! Šampion Clashe Benda o zápasu s Enžlem

Stream začíná přesně v 18:00.

Cena za přenos

Možnost je dvojí – liší se kvalitou obrazu i dobou, po jakou bude záznam přístupný. Ceny od minulého termínu vzrostly o dvacet korun:

  • PPV Basic – od 269 Kč (720p a dostupnost 24 hodin po akci)
  • PPV Premium – 289 Kč (1080p a dostupnost 7 dní po akci)

Co na Clash 14 čekat

Na galavečeru Clash 14 se představí oblíbený mix profíků i osobností z vod showbusinessu, okořeněný tradiční dávkou bizáru. Ukážou se tu staří známí, na něž už jsou fanoušci zvyklí, ale i nové tváře.

Zápas
BoxKarlos Benda a Jakub Enžl
Box, K-1, MMAPali Hari a Václav Mikulášek
MMANikola Grundzová a Lucie Široká
Box v malých rukavicíchPatrik Záděra a Josef Škop
MMAPomalu Snejksi a Peter Kuťka

Gelnarová z Clashe ukázala hrozivé následky infekce: Díry v obličeji a vyplakané oči!

Oproti předchozím plánům museli organizátoři zrušit odvetný zápas mezi Hanou Gelnarovou a Lucií Sedláčkovou. Obě zápasnice nenastoupí kvůli zraněním.

Pyramida osmi zápasníků:

  • René Blahovský
  • Antonín Hodan
  • Jarda Kotlár
  • Kraken Natan
  • Pavel Novotný
  • Tomáš Pollák
  • Filip Rudolf
  • Jan Rybka

Jeden ze zápasníků vystupující pod přezdívkou Koza Bobkov pak kvůli zranění nenastoupí do očekávané pyramidy. Podle prohlášení organizátorů jej nahradí Polák Kraken Natan, známý už z předchozího Clash 13.

OBRAZEM: Žena, provokace, interakce. Barové akty jsou nabité smyslností

Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii....

Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii. Novou polohu. Je však i výzvou. Focení v baru pro mě bylo krok stranou od toho, jak s ženami pracuji běžně, mířily jsme...

