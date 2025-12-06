V Miami bylo v srpnu 1942 pěkné vedro, ale místní dámy přesto den co den natahovaly krky u plotu důstojnické školy, aby zahlédly nejslavnějšího desátníka války, jak s jednotkou kadetů, jimž by mohl být otcem, pochoduje do jídelny na oběd. Měl číslo 191 257 41, byl to hollywoodský herec a podle milionů žen největší krasavec planety.
Brzy po něm zatouží i Adolf Hitler. I on je jeho velký fanoušek. Tomu, kdo jej dopraví do Berlína, dokonce slíbí odměnu. Tisíce marek. Podmínka: chce ho živého.
Pro obyčejné Němce musel být prostříhaný i King Kong, protože by nového německého nadčlověka urazil pohled na plavovlasou hrdinku nordického typu, z níž strhává šaty přerostlý opičák.