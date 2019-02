VIDEO: Pražský radní chodí bos. Bezdomovci mu z lítosti dávají boty

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Znal jsem pár lidí, kteří chodili bez bot. Chtěl jsem to zkusit. Nejdříve jsem chodil rok v takzvaných bosých botách, pak už bez nich. Zprvu to byl velký nezvyk, cítil jsem se trošku nekomfortně, ale bylo to příjemné a už mi to zůstalo,“ popisuje radní Prahy 12 pro sociální oblast Lukáš Findeis.

Ven jde bos téměř za každého počasí. Pouze pokud hodně mrzne, moc neujde. „Když bylo minus 15, vydržel jsem venku čtvrt hodinky,“ říká.

Aby mu posypová sůl neničila kůži, maže si vždy před odchodem nohy impregnací. „Je to taková bosochodecká impregnace na přírodní bázi, jenom včelí a karnobský vosk a jojobový olej,“ líčí.

Impregnace ho sice ochrání před solí, ale před kamínky, kterými se sypou chodníky, ne. I na ně už si však radní zvykl. „Výhoda zmrzlých nohou je, že se sníží citlivost, takže to tak nebolí, není to tak cítit,“ vysvětluje.

Reakce lidí jsou někdy úsměvné. Například děti často volají, že pán je nahý. „A když jsem šel jednou po eskalátorech, tak na mě koukala holčička a prohlásila: Mami, ten pán je... Potom se na chvilku zarazila a následně prohlásila: Ten pán jde pěšky,“ vzpomíná Lukáš.

Ne vždy mají lidé pro chůzi bez bot pochopení. Číšník v restauraci ho odmítl obsloužit. „Vtipné na tom bylo, že na vedlejší lavici seděl obrovský pes,“ nechápe Lukáš.

Má i podobnou zkušenost jako mladík z Frýdku-Místku. Řidič ho také nechtěl pustit do autobusu, pak ho však Lukáš obměkčil. „Nicméně to, co se stalo ve Frýdku-Místku, mi přijde úplně zcestné. Podle mě měl řidič jen špatný den. A dopravní podnik a magistrát ho pak alibisticky kryly,“ míní radní Prahy 12.

Výhody i nevýhody

Chození bez bot má, jako vše, výhody i nevýhody. Bosonožcům hrozí, že šlápnou na něco ostrého, například na kusy skla na chodníku. Pokud člověk není zvyklý na delší pobyt v mrazu, mohou mu omrznout prsty.

„Existuje však hodně fyzioterapeutů, kteří to doporučují. Podstatou je, že člověk nemá zvýšenou patu, zlepší se mu držení těla, lépe zapojuje různé svalové skupiny a hodně posílí svaly na chodidlech, protože tam dochází k přirozenému odvalení chodidla. Zdravotní rizika opravdu nevidím, nic vážného se mi za těch osm let nestalo,“ dodává Lukáš Findeis.