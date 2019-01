Chlapská proměna proti proudu: muž chtěl postavu medvěda s břichem

Těsně před třicítkou se obchodní analytik Dusty Fuller chlubil necelými osmdesáti kilogramy, čtyři roky poté má o pětačtyřicet kilogramů víc. O pětačtyřicet vytoužených, krásných kilogramů víc. „Vím, že už nemám six pack, pekáč buchet jako dřív,“ říká. Rozhodně toho však nelituje, protože krásu svého těla vidí docela jinak.

Proto je konečně nadmíru spokojený, že už není „malý chlapík“. „Mým cílem bylo nabrat hmotu, velikost, sílu. Je mi jasné, že to není ideální tělo, jak ho vykresluje společnost. Já jsem šťastný a zdravý a o to jde,“ tvrdí.

A říká to přesto, že jeho jako gaye přitahují docela jiní muži, štíhlí, šlachovití jako jeho manžel Steve. Svou vlastní krásu a spokojenost si však spojoval s docela jiným tělem.



Chtěl jsem tělo jako medvěd

Chtěl být velký. Velký specifickým způsobem, nechtěl jen velké, vyrýsované svaly, chtěl oblé, baculaté tělo. „Chtěl jsem být medvěd,“ zdůrazňuje pro server Gay Star News.

Nejprve se o to snažil v posilovně. Začal v roce 2012 a docházel do ní pilně. Výsledek? Tělo starořeckých bojovníků s vyrýsovaným břichem. A velká deziluze. Přímo frustrace: kde je okázalá mohutnost, která se nenechává spoutávat útlým pasem? Bylo zřejmé, že cesta k ideálnímu tělu, jak ho vidí on sám, musí vést jinudy.

Cvičit nepřestal, do posilovny vlastně dochází čtyřikrát týdně na hodinu až hodinu a půl. Pochopil však, že musí o hodně víc jíst. Jako si mnozí odměřují kalorie, aby se zbavili kilogramů, on je začal počítat, aby si na tělo připlácl co největší břicho. Denně do sebe musel nasoukat čtyři až pět tisíc kalorií. „Jíst tak hodně je občas vyčerpávající,“ nezastírá, že jeho cesta za ideálním tělem byla řeholí.



Je si přitom vědomý, že daní za tělnatost je náchylnost ke zdravotním potížím. Svůj stav proto pečlivě hlídá, dochází na měření a testy. Má problémy s krevním tlakem, ty však měl už dříve, rovněž s koleny, které přičítá genetice. Mají je prý i jeho hubení rodinní příslušníci.

„Své tělo sleduji pozorně, takže bych věděl, pokud by se nějaké problémy blížily,“ zdůrazňuje s tím, že pokud by jeho tělo začalo zdraví škodit, neváhal by a pár kilo by shodil. „Moje zdraví je přednější než moje hmotnost a velikost,“ dodává.



Zdraví však alarmem nehrozí, proto se na své medvědí cestě zastavit nechce. „Chci nabrat ještě dvě až pět kilogramů navíc, něco z toho snad budou svaly. A udržet si, co už mám. S tím, kde jsem dnes, jsem jinak docela spokojený,“ říká.