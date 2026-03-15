„Hledala jsem skvělého partnera, opravdový vztah, životní lásku,“ líčila s rozzářenýma očima. Jenže to říkala policejním důstojníkům, kteří ji zatýkali. Za vraždu. Vlastně nejen za jednu.
Nakonec se vyjevilo, že jich paní Dossová měla na vrubu přinejmenším jedenáct. A že oběťmi byli její nejbližší.
Hned po narození měla podle své dcery Melviny zabít svého synka. A v roce 1945 měla zavraždit i svého vnuka – inkasovala 500 dolarů z hochovy životní pojistky. V tomtéž roce přišel na řadu její muž Frank.